Med prvimi v Sloveniji: Porsche Verovškova uvaja novo Škodino identiteto

Porsche Inter Auto je v svoji poslovalnici Porsche Verovškova v Ljubljani pred kratkim zaključilo celovito prenovo salona vozil v skladu z najnovejšo podobo in trajnostjo znamke ŠKODA. S svežim in sodobnim videzom je salon zasnovan tako, da obiskovalcem nudi prijetno in domačno izkušnjo. Čaka vas tudi že popolnoma novi model ŠKODA Elroq!

Salon Škoda Porsche Verovškova – največji center v osrednji Sloveniji

Porsche Verovškova je ena izmed ključnih poslovalnic podjetja Porsche Inter Auto v Ljubljani, kjer poleg vozil znamke Škoda zastopajo tudi druge priljubljene blagovne znamke, kot so Audi, CUPRA in SEAT. V prenovljenem salonu Škoda so obiskovalcem na voljo najnovejša nova vozila znamke Škoda, ki združujejo sodoben dizajn, inovativno tehnologijo in zanesljivost.

Poslovalnica na Verovškovi 78 v Ljubljani je zasnovana tako, da ustreza zahtevam sodobnega časa. Poleg standardnih storitev, povezanih s prodajo in servisiranjem vozil Škoda, nudi tudi dodatno udobje za stranke. Salon je prenovljen v skladu s strategijo Škoda GreenRetail, kar pomeni, da je prenova potekala z mislijo na trajnost in zmanjšanje emisij.

Kjer je bilo mogoče, so bile uporabljene obstoječe rešitve, s čimer smo zmanjšali porabo materialov in količino odpadkov. "Naše stranke cenijo trajnostne rešitve, saj so te postale del njihovega vsakdana in same sprejemajo številne konkretne ukrepe na tem področju," dodaja Damjan Kos, odgovoren za prodajo vozil Škoda pri Porsche Verovškova.

Celovita prenova salona v skladu z najnovejšo podobo in trajnostjo znamke

Prenova salona znamke Škoda pri Porsche Verovškova je del strategije znamke ŠKODA, da strankam zagotovijo najboljšo prodajno izkušnjo in storitve na najvišji ravni. Poudarek je na profesionalnosti, prijaznosti in strokovnosti zaposlenih, ki so vedno pripravljeni svetovati in pomagati pri izbiri pravega vozila. Novi Škoda prodajni salon pri Porsche Verovškova upošteva trajnostna načela za zmanjšanje ogljičnega odtisa v skladu z goTOzero strategijo. Arhitekturni koncept vključuje številne rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti. Med njimi so na primer varčne luči, energetsko učinkovito ogrevanje, optimizirano prezračevanje in preostale ideje. Z nakupom vozila v trajnostnem prodajnem salonu lahko kupci neposredno vplivajo na okolje, v katerem živijo.

Poleg prodaje novih vozil salon nudi tudi široko paleto dodatnih storitev, kot so servis vozil Škoda, financiranje vozil, registracija vozil ter odkup rabljenih vozil. Stranke lahko vse opravijo na enem mestu. Vabljeni, da obiščete prenovljen salon vozil Škoda pri Porsche Verovškova, kjer boste lahko v prijetnem okolju spoznali najnovejše modele vozil Škoda ter izkoristili priložnost za testno vožnjo.

NOVI ŠKODA ELROQ AKCIJA Škoda Elroq predstavlja novo generacijo tehnologije, oblikovanja in prostornosti. Na voljo je s tremi različnimi baterijami (od 52 kWh do 77 kWh) in z do 272 KM. Z dosegom do 573 kilometrov WLTP (77 kWh baterija) pa zagotavlja dovolj dosega za vse vaše daljše družinske poti. Škoda Elroq 52 kWh (doseg 376 km WLTP) je lahko vaš že od 24.542 evrov* s ŠKODA E-bon financiranjem in s sub. Borzen*. Vozila so del omejene ponudbe, veljavnost preverite pri prodajnih svetovalcih. Novi Škoda Elroq 50, doseg do 376 km (WLTP): 34.742 evrov: akcijska MPC cena

–3.000 evrov*: Škoda E-Bon za fin./zav.

–7.200 evrov*: subvencija za električna vozila

24.542 evrov*: strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne fin. spodbude BORZEN

Katera so najbolj prodajana vozila Škoda pri Porsche Verovškova?

Pri poslovalnici Porsche Verovškova so med najbolje prodajanimi vozili Škoda naslednji modeli:

Škoda Octavia – ta model je izjemno priljubljen na slovenskem trgu,

– ta model je izjemno priljubljen na slovenskem trgu, Škoda Superb – zaradi izjemne prostornosti, inovativnih asistenčnih sistemov in zmogljivih motorjev je Superb med najbolj iskanimi modeli pri Porsche Verovškova.

– zaradi izjemne prostornosti, inovativnih asistenčnih sistemov in zmogljivih motorjev je Superb med najbolj iskanimi modeli pri Porsche Verovškova. Škoda Kodiaq – kot prvi Škodin SUV model je Kodiaq hitro postal priljubljen zaradi svoje vsestranskosti, prostornosti in naprednih tehnologij.

– kot prvi Škodin SUV model je Kodiaq hitro postal priljubljen zaradi svoje vsestranskosti, prostornosti in naprednih tehnologij. Škoda Elroq – težko pričakovan električni SUV, ki združuje izredno dostopno ceno in najnovejšo tehnologijo.

Damjan Kos, vodja prodaje pri Porsche Verovškova, o prenovljenem salonu:

"Z novo podobo salona Škoda pri Porsche Verovškova želimo strankam ponuditi še boljšo uporabniško izkušnjo, bolj trajnostno poslovanje. Naš cilj je, da se vsak obiskovalec pri nas počuti prijetno in dobi strokovno svetovanje pri izbiri svojega novega vozila. Prenovljeni salon odraža sodoben pristop k prodaji, z digitalnimi rešitvami in udobnim ambientom. Verjamemo, da bo nova podoba pripomogla k še večjemu zadovoljstvu naših strank."

Trenutno najboljša priložnost Zdaj je pravi trenutek, da postanete lastnik nove Škode, saj pri Porsche Verovškova poteka odlična priložnost za nakup vseh modelov Škoda! Škoda akcija 2025 je na voljo z različnimi modeli: izkoristite Financiranje 1 % ali Škoda Bon za 3 %, ter posebne akcijske modele Kamiq Easy akcija in Octavia Anniversary Edition akcija, ki prinašajo izjemno vrednost za vaš denar. Med strankami je najbolj priljubljeno Financiranje 1 %, ki vam omogoča, da svoj sanjski avto pripeljete domov po izjemnih pogojih. Pohitite, saj so te ugodnosti omejene, in izberite svojo Škodo še danes!

Zakaj so vozila znamke Škoda tako priljubljena na slovenskem trgu?

Vozila Škoda so v Sloveniji izjemno priljubljena zaradi svoje zanesljivosti, prostornosti in odličnega razmerja med ceno in kakovostjo. Slovenski vozniki cenijo njihovo varčnost, napredno tehnologijo in praktičnost, zaradi katerih so popolni za mestno vožnjo in daljša potovanja. Poleg tega Škoda ponuja široko paleto modelov – od kompaktne Fabie do prostornega Kodiaqa, kar omogoča izbiro za vsak življenjski slog. Močna servisna mreža in ugodne financijske možnosti, kot je priljubljeno Financiranje 1 %, dodatno prispevajo k njihovi priljubljenosti.

Pregled ponudbe znamke Škoda

Škoda Fabia – kompakten mestni avtomobil, ki navdušuje z nizko porabo goriva, sodobno tehnologijo in prostorno notranjostjo v svojem razredu. Odlična izbira za urbane voznike.

Škoda Scala – sodobna kombilimuzina, ki ponuja udobje, napredno varnostno tehnologijo in prostorno notranjost. Scala je idealna za vsakodnevne vožnje in daljša potovanja.

Škoda Kamiq – mesto sreča SUV! Kamiq je kompakten mestni križanec z višjim sedenjem, napredno varnostno opremo in izjemno okretnostjo za vožnjo v urbanem okolju.

Škoda Karoq – priljubljen družinski SUV, ki združuje prostornost, zmogljivost in napredno povezljivost. Odličen spremljevalec za avanture na vseh terenih.

Škoda Kodiaq – velik in zmogljiv SUV s 5 ali 7 sedeži, ki ponuja vrhunsko udobje in napredne asistenčne sisteme. Primeren za družine in vse, ki potrebujejo več prostora.

Škoda Superb – elegantna limuzina ali karavan z luksuzno notranjostjo, inovativnimi tehnologijami in izjemnim udobjem na dolgih poteh.

Škoda Elroq – prihajajoči električni SUV, ki združuje sodoben dizajn, napredno tehnologijo in trajnostno mobilnost za prihodnost.

Škoda Enyaq – prvi popolnoma električni SUV znamke Škoda, ki navdušuje z dolgim dosegom, prostorno notranjostjo in sodobnim dizajnom. Odlična izbira za trajnostno mobilnost.

O podjetju Porsche Inter Auto Podjetje Porsche Inter Auto d. o. o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih avtomobilov v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom, kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najkakovostnejša rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija želi zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

