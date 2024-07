Nina Kostanjšek v četrtfinale, Maruša Štangar v solzah domov

Čas je za prvi uradni dan tekmovanj na letošnjih poletnih olimpijskih igrah. Vrhunec za slovenske ljubitelje športa je bil že ob devetih dopoldne, ko je moška rokometna reprezentanca na prvi tekmi z 21:25 izgubila s Španijo, pa čeprav je ob polčasu vodila z 11:8. Nastopila je tudi že veslačica Nina Kostanjšek in v kvalifikacijah enojca v drugi skupini zasedla tretje mesto in se neposredno uvrstila v četrtfinale. To pa ni uspelo veslaču v skifu Isaku Žveglju, ki v predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu. Že po prvi borbi pa je z igrami končala judoistka Maruša Štangar.

Isak Žvegelj Foto: www.alesfevzer.com Slovenski veslač v skifu Isak Žvegelj je v predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu. V kvalifikacijski skupini 2 so se pred Žvegljem uvrstili Romun Miahi Chiruta, Hrvat Damir Martin in Litovec Giedrius Bieliauskas. V četrtfinale so se neposredno uvrstili najboljši trije veslači. Slovenski veslači so se sicer na olimpijske igre vrnili po 12 letih (na prejšnjih dveh nismo imeli niti enega tekmovalca).

Nina Kostanjšek se je neposredno uvrstila v četrtfinale. Foto: www.alesfevzer.com

Je pa to uspelo Nini Kostanjšek v enojcu, ko je v drugi skupini zasedla tretje mesto. Pred njo sta bili Nizozemka Karolien Florijn in Švicarka Aurelia-Maxima Katharina Janzen. v drugem delu proge je prehitela Filipinko Joanie Delgaco in se tako izognila repasažu. Četrtfinale bo na programu v torek, 30. julija ob 9.30 uri.

"To je bil maksimum, kar sem lahko v tej skupini dosegla. Nizozemka je aktualna svetovna prvakinja, Švicarka stalna udeleženka final A, tako da je bil moj cilj tretje mesto, ki sem ga tudi dosegla. Tudi samo veslanje je bilo kljub pritisku neobičajne tekme po načrtu, tudi po zaslugi vremena. Mogoče to na videz ni idealno, a razmere za veslanje so bile zelo prijetne. Za naprej si želim vsaj v finale B, kar pa ne bo lahko. Edino, kar lahko rečem je, da se bom potrudila," je dejala olimpijska debitantka, ki v Parizu, kjer jo bodrijo tudi starša in sestra, neizmerno uživa.

Maruša Štangar v solzah

To soboto slovenskih nastopov ne manjka. Med judoisti je prva na tatamije stopila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg, a izgubila in tako končala z nastopi v Parizu že po prvem dvoboju. Slovenka je sicer bolje začela dvoboj, a do točke ni prišla. Izpadla je po vazariju Srbkinje Milice Nikolić. In to v zadnji minuti borbe, tako da ni več imela prave možnosti za izenačenje. Ni mogla zadržati solz razočaranja.

Brzice bosta v kvalifikacijah v slalomu na divjih vodah preizkusila branilec naslova, kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj. Na cesto se bodo podili tudi kolesarji, ob 14.30 bo na vrsti vožnja na čas v ženski konkurenci z Eugenio Bujak in Uršo Pintar, ob 16.34 sledi še moška preizkušnja z Janom Tratnikom. Prvi nastop čaka žensko plavalno ekipo, ki bo najprej nastopila v kvalifikacijah na 4 x 100 m prosto, zvečer jo lahko čaka še finale.

Brez Gabra in Cehteta poraz rokometašev s Španijo

Poraz Slovenije za štiri gole. Foto: Reuters Moška rokometna reprezentanca je na tekmi uvodnega kroga izgubila proti Španiji z 22:25 (11:8). V slovenski ekipi je bil na dopoldanski tekmi najbolj učinkovit Dean Bombač s petimi goli. Tilen Kodrin je prispeval štiri, Kristjan Horžen pa tri.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se bodo v ponedeljek pomerili s Hrvaško, sosedski obračun se bo pričel ob 11. uri. V nadaljevanju skupinskega dela jih nato vsak drugi dan čakajo še Švedi, Japonci in Nemci. Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. .

Podeljenih bo 14 kompletov kolajn

Yuting Huang in Lihao Sheng sta dobila prvo olimpijsko zlato v Parizu. Foto: Reuters

V Parizu bo prvih 14 končnih odločitev. Kitajska strelka Yuting Huang in strelec Lihao Sheng sta dobitnika prve zlate olimpijske kolajne na letošnjih igrah v Parizu. Na današnji finalni mešani ekipni preizkušnji v disciplini zračna puška 10 metrov je kitajska naveza premagala južnokorejsko kombinacijo Jihyeon Keum-Hajun Park s 16:12. V tekmi za bronasto kolajno je bila kazahstanska naveza Aleksandra Le-Islam Satpajev boljša od nemške Anna Janssen-Maximilian Ulbrich s 17:5.

V judu bodo poleg žensk nastopili tudi moški v kategoriji do 60 kg. Poleg ženskega sledi tudi moški finale plavalcev na 4 x 100 m prosto, še prej bosta na vrsti finala na 400 m prosto v ženski in moški konkurenci. Dvoboje bodo končali ragbisti, prve kolajne, sabljanju (meč in sablja), skokih v vodo (sinhrono, deska 3 m) in strelstvu (zračna puška 10 m, mešane ekipe).

Prve košarkarske tekme s številnimi zvezdniki

Začenjajo se še nekatera druga tekmovanja, ki pa še ne bodo ponudila končnih odločitev. Skupinski del začenjajo badmintonisti in odbojkarji na mivki, prvi krog pa čaka boksarje, deskarje na valovih, hokejiste na travi, košarkarje, odbojkarje, rokometaše, teniške igralce (tako posamično kot med dvojicami) in vaterpoliste. Začele se bodo tudi moške kvalifikacije v športni gimnastiki in tridnevna dresurna preizkušnja konjeništva, medtem ko bodo nogometaši odigrali tekme drugega kroga.