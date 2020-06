OKS poziva k prilagoditvi pogojev za črpanje proračunskih sredstev

Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so danes na seji pred skupščino pozvali pristojno ministrstvo in državo, naj prilagodi pogoje za črpanje proračunskih sredstev za šport. Športu, predvsem vrhunskemu, grozi, da zaradi koronakrize sredstev na bo mogel počrpati v celoti in s tem zmanjšanje obsega v prihodnje.

Blaž Perko: Bojim se, da bo finančno ministrstvo prihodnje leto LPŠ delalo na osnovi realizacije 2020, mi pa bomo v 2021 potrebovali še več sredstev. Foto: Žiga Zupan/Sportida Generalni sekretar OKS Blaž Perko je opozoril, da gre za sistemska sredstva in pravilnike iz Letnega programa športa (LPŠ), ki so vsem akterjem dobro znani.

"Že marca smo opozorili, naj se situacija upošteva in prilagodi pravila. To se lahko realizira tudi v okviru četrtega svežnja interventnih zakonov zaradi krize. Bojim se, da bo finančno ministrstvo prihodnje leto LPŠ delalo na osnovi realizacije 2020, mi pa bomo v 2021 potrebovali še več sredstev," opozarja Perko.

Športa v četrtem paketu interventnih zakonov zaradi koronakrize ni

Da bodo sredstva iz svežnja več kot 18 milijonov evrov, namenjena predvsem vrhunskemu športu, romala v integralni proračun, se boji tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

"Danes vemo, da športa v četrtem paketu interventnih zakonov zaradi koronakrize ni ne v finančnem, ne v kakšnem drugem smislu. To je zaenkrat dejstvo. Trudili se bomo, da se to spremeni," je dejal Gabrovec in opozoril, da je prav šport med področji, ki se ob vsaki krizi tudi z vidika državne pomoči znajde povsem na koncu.

Tudi on zahteva, da se resorno ministrstvo jasno postavi na stran športa. "Po veljavnih pravilih teh sredstev ne bomo mogli počrpati v celoti. Ne smemo se slepiti. Brez posebnega ukrepa, kjer bo to napisano, bo šport izgubil ta sredstva. Hvala državi za pomoč doslej, a če nas v četrtem paketu ukrepov ne bo, se bo športu slabo pisalo."

"Sredstva bodo na voljo šele konec poletja, zato črpanje ne bo možno"

Bogdan Gabrovec: Hvala državi za pomoč doslej, a če nas v četrtem paketu ukrepov ne bo, se bo športu slabo pisalo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Gabrovec je še enkrat opozoril tudi na stare zahteve športa, da bi lahko davkoplačevalci namenili vsaj odstotek dohodnine končnemu koristniku po lastni izbiri, da naj država končno odpravi anomalije iz zakona o uravnoteženju javnih financ, ki izvira iz obdobja, ko je bila Slovenija tik pred prihodom takoimenovane evropske trojke, in naj država dvigne odstotek podjetjem za donacije, s čimer bi si šport lahko odločno pomagal tudi sam.

Izvršni odbor OKS je na seji obravnaval različne probleme, v katerih se je znašel šport. "Grozi slaba realizacija. Zelo pozno je in sredstva bodo na voljo šele konec poletja, zato črpanje ne bo možno. Jasno moramo iskati zavezo, da nas država ne bo prihodnje leto sankcionirala. To je naloga ministrstva. Lahko tudi interventnega zakona. Državni sekretar je že obljubil sejo vlade, kjer bomo predstavili naše probleme. Vse ostalo je izgubljanje besed," pa je dejal podpredsednik OKS Janez Sodržnik.

Čop spoznava, da je "šport res nekakšno '13. prase'"

Iztok Čop: V športni politiki sem tako ali drugače vpet že 14 let in v vsem tem času spoznavam, da je šport res nekakšno '13. prase'. Zaslužimo si več. Foto: Vid Ponikvar Sklepe je kasneje kasneje podprla tudi skupščina OKS, kjer so se delegati izrekli za enotno nastopanje športa v odnosu do države, ki že desetletja obljublja boljše pogoje za šport, premiki pa so zelo majhni. "V športni politiki sem tako ali drugače vpet že 14 let in v vsem tem času spoznavam, da je šport res nekakšno '13. prase'. Zaslužimo si več. Tudi razumevanja zdaj v času krize, saj športnik ne more do marca na čakanje na delo," pa je slikovito opisal Iztok Čop, predstavnik kluba slovenskih olimpijcev. Obenem je bilo iz določenih sredin slišati tudi, da šport še vedno čaka na sredstva iz že sprejetih paketov "koronapomoči" in so društva v posameznih sredinah že v težavah.

"Bistvenega odstopanja v primerjavi s prejšnjimi leti ni"

Vršilka dolžnosti direktorice direktorata za šport Mojca Doupona se je zavezala, da bo ministrstvo naredilo vse, da se sredstva za šport ne bodo krčila in da bodo letošnja sredstva na voljo čim prej. Opozorila je tudi, da je v veljavi LPŠ sprejet meseca januarja in ne majski predlog, kar pa ne predstavlja bistvenih sprememb. "Sredstva so razdeljena na podoben način kot vsa leta doslej. Bistvenega odstopanja v primerjavi s prejšnjimi leti ni," je dejala, obenem pa poudarila, da so na ministrstvu že sprejeli določene prilagoditve pravilnikov, da bo vsaj del športa lahko počrpal sredstva za obdobje, ko zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa ni bilo možno izvajati dejavnosti.

IO OKS se je seznanil tudi s predlogom spremembe pravilnika za delitev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij, zahtevo po članstvu v OKS s strani Zveze društev petanke Slovenije ter športnih zvez iz Iga in Velikih Lašč, pri čemer bodo morali slednji s članstvom še počakati vsaj do februarja, ko bo minilo leto dni od ustanovitve.

Pozdravili nov slovenski špraznik in se poklonili umrlim

Tudi IO OKS je pozdravil novi slovenski praznik - dan slovenskega športa, ki ga bomo v Sloveniji prvič praznovali 23. septembra. OKS načrtuje vrsto aktivnosti in osrednjo prireditev na Trgu republike v Ljubljani, na Bledu pa bo spominski dogodek ob 20-letnici prvih zlatih olimpijskih kolajn, ki so jih osvojili športniki v obdobju samostojne države. Najprej sta na ta dan po zlatu v dvojnem dvojcu segla veslača Iztok Čop in Luka Špik, nekaj ur kasneje pa še strelec Rajmond Debevec.

Na obeh sejah so se z minuto molka spomnili tudi treh umrlih dolgoletne športnih delavcev - Janeza Kocijančiča, Jureta Kastelica in Marka Elsnerja.

