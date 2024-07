Slovensko veslanje bo po 12 letih spet imelo predstavnika na olimpijskih igrah. Veslača Nina Kostanjšek in Isak Ivan Žvegelj bosta v Parizu doživela olimpijski krst, njun trener, legendarni Miloš Janša, pa je že pravi olimpijski maček, to bodo že njegove devete olimpijske igre. Verjame, da se njegova varovanca lahko prebijeta v polfinale.

Veslanje je bilo dolga leta slovenski paradni olimpijski konj, nato pa vse od olimpijskih iger v Londonu leta 2012 slovenski čolni niso videli olimpijskih iger. Tokrat bomo v Parizu imeli dva slovenska predstavnika, v enojcu bosta nastopila 31-letna Nina Kostanjšek in Isak Ivan Žvegelj. Oba sta se na igre uvrstila s posebnim povabilom po spremembah v nekaterih drugih posadkah. Tekmovanje ju čaka že prvi dan olimpijskih iger, 27. julija.

Isak Žvegelj v Pariz ne gre samo sodelovat, njegov cilj je uvrstitev do desetega mesta. Foto: Alenka Teran Košir

Olimpijske igre pogosto presenečajo

Isak Žvegelj je v pogovoru za Sportal poudaril, da v Pariz ne odhaja zgolj zato, da bi na olimpijskih igrah sodeloval. "Seveda imam višje cilje, to vedno poudarjam. V Pariz odhajam s ciljem, da dosežem največ, kar lahko. To so moje prve olimpijske igre. Ker še nisem doživel nastopa na svetovnem in evropskem članskem prvenstvu, bo to ena prvih večjih tekem v moji karieri. Pričakujem izjemno izkušnjo, kar pa zadeva rezultat, si želim uvrstitve med najboljših deset ali še višje. Da, ciljam visoko, čeprav je konkurenca v enojcu izjemno velika, a hkrati vemo, da na olimpijskih igrah vedno prihaja do presenečenj," razmišlja sin Denisa Žveglja, ki je v dvojcu z Iztokom Čopom leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni Sloveniji priboril prvo olimpijsko odličje za takrat mlado samostojno državo.

Isak Žvegelj je sin Denisa Žveglja (prvi v čolnu), ki je v dvojcu z Iztokom Čopom leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni Sloveniji priboril prvo olimpijsko odličje za takrat mlado samostojno državo. Na fotografiji sta leta 2022, ob 30-obletnici iger. Foto: Nebojša Tejić/STA

Isak poudarja, da se oče v njegovo veslanje ne vmešava, mu pa pomaga z nasveti glede tehnike in predlaga morebitne izboljšave. A na koncu ima glavno besedo vedno trener, poudarja Isak Žvegelj. "Trener Miloš Janša je tisti, ki me usmerja in ki ga v prvi vrsti najbolj poslušam. Z Milošem imava zelo dober tekmovalni odnos in njegove besede imajo prioriteto. Mislim, da ni pametno imeti dveh trenerjev hkrati, seveda pa z veseljem sprejmem tudi očetov nasvet in če je kaj drastičnega, to tudi predlagam trenerju," pravi bodoči olimpijec, ki dobro pozna svoje šibke točke.



Za trenerja Miloša Janšo bodo olimpijske igre v Parizu že njegove devete. Na fotografiji: Janša leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu. Od takrat slovensko veslanje na igrah ni imelo svojega predstavnika. Foto: www.alesfevzer.com "Največ prostora za napredek imam v sami tehniki. V tem, kako osvojiti, da čoln pluje čim bolj efektivno, tukaj se da veliko storiti z dodatnimi treningi in preveslanimi kilometri.

Za veslanje sem s 24 leti še dokaj mlad, tako da imam tudi tukaj še nekaj rezerve. Verjetno imam veliko manevrskega prostora tudi pri prehrani, pri mentalni pripravi in sposobnosti koncentracije v najtežjih situacijah na tekmi. Na tekmi je šest čolnov in mentalno je treba biti povsem pri stvari."

Žvegelj bo na olimpijskih igrah nastopil v enojcu, je bil pa pred tem uspešen tudi v dvojnem dvojcu.

"Leta 2018 sva z Urbanom Jermanom v dvojnem dvojcu na mladinskem evropskem prvenstvu osvojila sedmo mesto, potem pa ni bilo več partnerja, s katerim bi nama šlo dobro, in sem pristal v enojcu," je pojasnil študent kognitivnih znanosti na Univerzi v Pensilvaniji, kjer je, kot pravi, dobil nov pogled na šport. "V ZDA sem veslal tudi v osmercu, tako da sem izkusil vse različne čolne. Mislim, da mi je tudi to pomagalo pri uspehih v enojcu, saj sem spoznal veslanje skozi vse različne panoge."

Žveglja mika še en olimpijski cikel in kot je povedal za STA, si po tihem želi, da bi se v veslanje vrnil tudi njegov starejši brat Maksim, da bi se preizkusila v dvojcu.

Olimpijska priložnost za zobozdravnico

V Parizu bo nastopila tudi 31-letna zobozdravnica Nina Kostanjšek, ki je tako na evropskih kvalifikacijah za olimpijske igre na Madžarskem in pozneje na zadnjem svetovnem situ za neposredno uvrstitvijo na igre zaostala zgolj za eno mesto. Ko je že bila prepričana, da ji olimpijske igre enostavno niso usojene, je po odpovedi ukrajinske tekmovalke v zadnjem hipu prejela vabilo na igre.

Tudi Nina Kostanjšek bo v Parizu doživela svoj olimpijski krst. Foto: www.alesfevzer.com

Kostanjškova se je iz matičnega izolskega kluba preselila v blejskega, kjer je v zadnjem letu pod vodstvom legendarnega veslaškega trenerja Miloša Janše izjemno napredovala. "Milošu zaupam, rezultati, ki jih je zgradil, govorijo svoje in odločitev za Bled je bila logična," je povedala za STA, na vprašanje, ali olimpijske igre kot življenjski cilj pomenijo tudi konec športne poti, pa še nima odgovora. "Dvakrat sem se že poslovila in vrnila, zato zdaj ne bom rekla nič."

Foto: Shutterstock

Devete olimpijske igre za legendarnega trenerja Miloša Janšo

Slovenska veslača bo v Parizu spremljal 73-letni Miloš Janša, ki bo že devetič prisoten na olimpijskem spektaklu. Prvič je na igrah pod petimi krogi nastopil leta 1972 kot tekmovalec, nato pa med leti 1988 in 2012 kot trener z veslači osvojil šest kolajn, posebej je izstopalo zlato obdobje blejskega veslanja z Iztokom Čopom in Luko Špikom.

Luka Špik in Iztok Čop sta Sloveniji priveslala zadnjo olimpijsko medaljo, bron v dvojnem dvojcu leta 2012 v Londonu. Foto: Vid Ponikvar

Olimpijske tekme v veslanju bo gostil veslaški center Vaires-sur-Marne Nautical Stadium na reki Marni na zahodu Pariza, slovenska veslača bosta svojo formo preverila že na prvi dan iger, v soboto, 27. julija. Glede na to, da sta na evropskih kvalifikacijah na Madžarskem oba osvojila četrto mesto, Janša verjame, da se na olimpijskih igrah lahko uvrstita v polfinale.

