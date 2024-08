Okužba s korono ni spremenila ciljev Nemke na OI

"Okužba s korono ni spremenila mojih ciljev na OI. Toda med pripravami na igre so me spremljale težave s pljuči in zmanjšana odpornost, kar je otežilo okrevanje," je povedala 30-letnica. "V najslabšem primeru se bom moral v Parizu zadovoljiti z manj kot šestimi poskusi."

Kvalifikacije v skoku v daljino bodo v torek, finale pa v četrtek. Na lestvici najboljših na svetu v tej sezoni vodi Malaika Mihambo s 7,22 metra. Po deseterobojcu Leu Neugebauerju, ki je v soboto osvojil srebrno medaljo v deseteroboju, je največje upanje Nemške atletske zveze za osvojitev žlahtne kovine v francoski prestolnici.

"Zelo lepo bi bilo, če bi mi uspelo ubraniti naslov. Imam samozavest, da to storim, a je treba računati tudi na konkurenco," je dejala dvakratna svetovna svetovna prvakinja. Pred dvema tednoma je v Londonu zmagala s 6,87 metra. Da se ne bi preobremenila, je opravila le štiri skoke.

Po okužbi je ni želel preobremeniti

Malaika Mihambo je bila že trikrat zapored izbrana za nemško športnico leta. Foto: Reuters Športnica iz kluba Kurpfalz je konec tedna prispela v Pariz. Po junijski okužbi s korono je trener Ulli Knapp prilagodil obseg pripravljalnega programa. Optimističen je in pravi, da Mihambo ni v slabem položaju. "Iz tedna v teden se z majhnimi koraki izboljšuje," je dejal Knapp.

"Na treningu smo delali usmerjeno in nismo opravili celotnega programa, ki bi ga brez okužbe. Malaike po okužbi nisem želel preobremeniti glede na izkušnje ob njeni koronski bolezni pred evropskim prvenstvom v Münchnu," je za dpa povedal Knapp. Na EP 2022 je Mihambo začela oslabljen po koronski okužbi in osvojila srebro.

Potem ko je deseterobojec Leo Neugebauer osvojil srebro, nemška atletska zveza upa na naslednjo medaljo Malaike Mihambo, ki je pred dobrim mesecem in pol v Rimu osvojila naslov evropske prvakinje. Leta 2020 je bila Mihambo, njena mati jr Nemka, oče iz Tanzanije, tretjič v nizu izbrana za najboljšo nemško športnico leta.