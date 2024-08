Klara Lukan bo v petek v finalu teka na 10 tisoč metrov končala slovenske atletske nastope na olimpijskih igrah v Parizu. V sedemčlanski ekipi je edina, ki bo na teh OI nastopila v dveh disciplinah, drugega. avgusta se na 5000 metrov s časom 15:09,61 in skupno 22. izidom ni uvrstila v finale.

"Zelo se veselim ponovnega nastopa na OI v tako izjemnem vzdušju, ki sem ga izkusila že na 5000 metrov. V zadnjih dneh sem bolj umirjena, zadržujem se bolj v svojem svetu in se tako osredotočam na jutrišnji start. V finalu si želim nastopiti samozavestno in verjamem, da se bo to poznalo tudi pri končnem rezultatu," je povedala Klara Lukan.

Na stadionu Stade de France bo na 10 kilometrov nastopilo 25 tekmovalk, med njimi tudi svetovna rekorderka Beatrice Chebet iz Kenije, ki je že zmagala na pol krajši razdalji pred rojakinjo Faith Kipyegon, trikratno olimpijsko zmagovalko na 1500 metrov, in Nizozemko Sifan Hassan.

Ta je pred tremi leti na OI v Tokiu osvojila izjemen trojček medalj z dvema zlatima na 5000 in 10 tisoč metrov ter bron na 1500 metrov. Nizozemka etiopskih korenin je v primerjavi s Kipyegonovo tudi na startni listi za najdaljšo olimpijsko tekaško razdaljo na stadionu.

Lukanova je osebni rekord dosegla 19. maja na posebnem tekmovanju v Londonu s časom 31:13,18, državni rekord (31:06,63) je Helena Javornik dosegla z desetim mestom v finalu olimpijskih iger v Atenah leta 2004.

Triindvajsetletna Šentjernejčanka je na 5000 metrov nastopila tudi na OI v Tokiu in je pred tremi leti v japonski prestolnici odstopila, pred dobrim mesecem in pol pa je v Rimu na evropskem prvenstvu s petim mestom na še enkrat daljši razdalji dosegla drugo najboljšo uvrstitev v slovenski reprezentanci za zlatom Kristjana Čeha v metu diska. Ta je bil sinoči v finalu OI četrti in je bron zgrešil za 90 centimetrov.