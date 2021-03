Znani četrtfinalni pari Pokala Slovenije, že takoj derbi

Za Pokal Slovenije je bilo v sezoni 2020/21 prijavljenih 36 moških in 50 ženskih ekip, po skoraj v celoti odigranih štirih krogih pa je bilo tekmovanje prekinjeno. OZS je morala zaključni turnir z decembra prestaviti na april, ekipe pa so na parket znova stopile v okviru tekem osmine finala. Sledil je žreb četrtfinalnih parov, ki je hkrati določil tudi tekmece v polfinalu.

Pred finalom se nosilci ne morejo srečati

"Pred žrebom četrtfinalnih parov so bili v tabelo postavljeni lanski finalisti pri moških in ženskah, ACH Volley Ljubljana in Merkur Maribor ter Nova KBM Branik in Calcit Volley, in sicer na prvo in peto pozicijo. Pred finalno tekmo se nosilci ne morejo srečati. Poleg pozicij po številkah, ki določajo četrtfinalne in kasneje tudi polfinalne pare, žreb določa tudi domačine tekem," je med žrebom, ki se je odvijal v prostorih OZS in tudi preko spletne aplikacije Zoom, pojasnil sekretar tekmovanj pri OZS, Branko Maček in dodal, da morajo biti četrtfinalne tekme odigrane najkasneje 14. aprila.

Veliki načrti OZS

Letošnji zaključni turnir bo med 16. in 18. aprilom v Ljubljani, v športni dvorani Maks Pečar v Črnučah, prvič v organizaciji Odbojkarske zveze Slovenije. "Na OZS že dalj časa razmišljamo, da bi po večjih in uspešnih evropskih projektih organizirali tudi večji odbojkarski dogodek na klubski ravni. Menimo, da je nastopil pravi čas, da to idejo realiziramo, še posebej, ker se vsi skupaj, posebej klubi, nahajamo v težki situaciji. Cilj je, da dogodek v prihodnje postane neke vrste dan odbojke, s finalnima tekmama pokala kot vrhuncem in številnimi drugimi aktivnostmi, v katere bi bili vključeni vsi deležniki v slovenski odbojki. Žal bo zaključni turnir letos potekal v omejenem obsegu in tudi brez gledalcev, toda kljub temu bomo naredili vse, da bodo pogoji za igranje na najvišji možni ravni," je dejal generalni sekretar OZS, Gregor Humerca.

V lanski sezoni sta se zmage v pokalnem tekmovanju veselila ACH Volley Ljubljana in Nova KBM Branik.

