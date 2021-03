Začetek bojev za polfinale

Mariborčani so po rednem delu 1. DOL zasedli prvo mesto, zato imajo na papirju najlažjega nasprotnika, novomeško Krko, ki se je komaj obdržala v prvi ligi. Foto: OK Merkur Maribor

V moški konkurenci 1. DOL se začenjajo ključni boji. Favoriti za uvrstitev med štiri najboljše so Merkur Maribor, ACH Volley, Calcit Volley in Salonit Anhovo, a tudi preostali štirje izzivalci se ne bodo kar tako predali.

Šesto moštvo rednega dela, Panvita Pomgrad, bo v Murski Soboti gostilo Calcit Volley, ki je zasedel tretje mesto. Sobočani so si neposredno uvrstitev v četrtfinale priigrali v zadnjem krogu ravno z zanesljivo zmago nad Kamničani. Prva dva njuna medsebojna obračuna letošnje sezone pa sta se končala z zmago Calcit Volleyja s 3:1. Ob 19. uri bo na sporedu tudi srečanje Hoč in ACH Volleyja Ljubljana. Hočani so si nadaljevanje prvenstva in obstanek v Sportklub prvi ligi za prihodnjo sezono priigrali na dvoboju osmine finala proti Črnučam, aktualni državni prvaki pa so bili po rednem delu drugi, štiri točke za Mariborčani, proti katerim so dvakrat klonili.

Ob 20. uri bo v Kranju Hiša na kolesih Triglav gostila Salonit Anhovo. Četrti po rednem delu, Kanalci, so dobili vse tri obračune rednega dela s Kranjčani, ki so imeli po 21. krogih ravno toliko točk – 21 točk je osvojila tudi Panvita Pomgrad, ki pa je zabeležila zmago manj in je zato v razvrstitvi končala za Gorenjci. Krka bo gostila prve nosilce, odbojkarje Merkur Maribora. Novomeščani so bili v osmini finala po treh tekmah boljši od Šoštanja Topolšice, prve ekipe lige 1B, Mariborčani pa so ob treh porazih v rednem delu torej osvojili prvo mesto.

Drugi medsebojni dvoboji bodo to soboto, morebitni tretji pa v ponedeljek, 15. marca.