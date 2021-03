Udaril po smešnem sistemu: Deluje v korist slabšega

Odbojkarji Šoštanj Topolšice, ki so s 56 točkami osvojili prvo mesto v ligi 1.B, so se za vstop v četrtfinale državnega prvenstva udarili z zadnjeuvščeno ekipo lige 1.A novomeško Krko. Kljub zmagi na prvi tekmi v domači dvorani sta nadaljevanju sledila dva poraza v Novem mestu. Ne samo, da so Šoštanjčani ostali brez uvrstitve med osem najboljših, ostali so tudi brez napredovanja v prvo ligo, kot je bil to običaj v preteklih sezonah.

"Čestitke Novomeščanom, po treh tekmah in hudem boju so bili boljši nasprotnik. Sam na poraz ne gledam skozi zadnji dve točki petega niza, imeli smo ogromno priložnosti, ko bi lahko odigrali bolje in zadeve rešili v svojo korist prej, a se to ni zgodilo. Za nami je odlična sezona, a s črno piko, saj glavnega cilja nismo dosegli. Treba je priznati, da so fantje naredili ogromen napredek, tako na individualni ravni, da o ekipnem duhu in pristopu, ki so ga kazali skozi vso sezono v dresu Šoštanja Topolšice, sploh ne izgubljam besed. Prekinitve, poškodbe, igralci, ki so prenehali igrati, nič ni vplivalo na ekipo, nemoteno, stabilno in izjemno konstantno smo speljali sezono v ligi 1.B. Osvojili smo prvo mesto in zato bi čestital vsem vpletenim v klubu," je dejal trener Šoštanja Zoran Kedačič in se za konec dotaknil še tekmovalnega sistema v tej sezoni.

Krkaši so na odločilni tretji tekmi slvili s 3:2 v nizih. Zadnji niz so dobili s 15:13. Foto: Simon Vesel/MOK Krka

"Na koncu ne morem spregledati tega, milo rečeno, smešnega sistema tekmovanja, ki ne nagrajuje tistega, ki bi si to zaslužil, temveč ravno nasprotno: deluje v korist slabšega. Ne samo, da za dosežke po koncu sezone v 1.B DOL nismo bili nagrajeni z neposredno uvrstitvijo v višji rang tekmovanja, kot je bilo to v preteklosti, za 'nagrado' smo dobili igranje odločilnih dveh tekem osmine finala v gosteh. Ti fantje bodo zame vedno zmagovalci, ekipa, ki si zasluži vse spoštovanje. Glave gor in gremo naprej!"

