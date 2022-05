Slovenci v Sofiji boljši od Bolgarov

Slovenski odbojkarji so s pripravami na dolgo poletje, v katerem bo vrhunec domače svetovno prvenstvo (konec avgusta), začeli v začetku maja v precej okrnjeni zasedbi, postopoma pa so se reprezentanci priključili vsi odbojkarji, na katere računa slovenski selektor Mark Lebedew.

V pripravljalnem obdobju je bila današnja tekma peta, doslej je Slovenija odigrala že dve proti Hrvaški (zmaga s 3:0, poraz z 0:3) in dve proti Srbiji (poraz z 2:3, zmaga s 4:0). Na nobeni od teh slovenska zasedba še ni bila v najmočnejši postavi, nekaj reprezentantov je tako pretekli teden ostalo na treningih v domovini.

V Bolgariji 14 igralcev

Lebedew je od 23 odbojkarjev, kolikor jih je na pripravah, v Bolgarijo odpeljal 14 igralcev, in sicer podajalca Gregorja Ropreta in Gregorja Pernuša, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija, sprejemalce Roka Možiča, Jana Klobučarja, Žigo Šterna in Jureta Okrogliča, srednje blokerje Danijela Konciljo, Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prosta igralca Alana Košenino in Janija Kovačiča.

Slovenci so tekmo začeli prepričljivo in si tudi na račun dobrih servisov pri 3:8 hitro nabrali pet točk naskoka. V nadaljevanju so se Bolgari pod vodstvom Nikolaja Jeliazkova približali na 13:16. Gostje so v končnico vstopili z enako prednostjo (21:18) ter zanesljivo dobili uvodni niz.

Drugi niz je bil bolj izenačen. Bolgari so najprej prišli do izenačenja, nato pa povedli z 21:20 ter tudi na račun večje zbranosti prvi prišli do zaključne žoge.

Po zaslugi Pajenka je slovenska vrsta v tretjem nizu povedla z 8:6. Po 16:15 za Bolgarijo so se v končnico gostje podali z 21:20, zmage so se s 25:23 veselili Slovenci.

V četrtem so Slovenci po slabšem začetku prišli do izenačenja na 17. točki, Možič, Pajenk in Tonček Štern pa so zrežirali preobrat ter prišli do prepričljive zmage s 25:21.

Reprezentanci sta nato odigrali še dodaten niz, v katerem so priložnost za igro dobili še preostali slovenski odbojkarji.

Sobotni let v Brazilijo, v torek začetek Lige narodov

Po vrnitvi iz Sofije bo reprezentanca v petek v Ljubljani opravila še dva treninga, v soboto popoldan pa bo odpotovala v Brasilio, ki bo prizorišče prvega turnirja elitne lige narodov. V njej so Slovenci prvič nastopili lani in zasedli četrto mesto.

Na uvodnem turnirju letošnje sezone, ki se bo začel 7. junija, se bo četa Lebedewa pomerila z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko.

Liga narodov bo večini služila kot priprava na svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska (zaključni boji bodo na Poljskem). Začelo se bo 26. avgusta, končalo pa 11. septembra.