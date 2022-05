Slovenci na beograjskem preizkusu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje sklop pripravljalnih tekem pred junijskim začetkom Lige narodov. Potem ko so se Slovenci pred dnevi dvakrat srečali s Hrvaško (zmaga s 3:0, poraz z 0:3), se bodo danes in v sredo v Beogradu pomerili s Srbijo.

Slovenski odbojkarji bodo pod vodstvom novega selektorja Marka Lebedewa priprave nadaljevali v Srbiji, kjer jih čakata dve pripravljalni srečanji. Tudi tokrat slovenska zasedba še zdaleč ne bo popolna. Kot so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije, Tine Urnaut, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Jure Okroglič, Tonček Štern, Janž Janez Kržič in Gregor Ropret v Srbiji ne bodo igrali, ampak se bodo s pomočnikom selektorja Zoranom Kedačičem pripravljali v Ljubljani.

Za Slovenci, ki v pripravah še niso bili v popolni zasedbi, sta dve pripravljalni tekmi. Na prvi so Hrvate premagali s 3:0, na drugi pa z južnimi sosedi izgubili z 0:3.

"Na zadnjih dveh tekmah sem videl predvsem to, da nas čaka še veliko dela." Foto: Aleš Oblak "Na zadnjih dveh tekmah sem videl predvsem to, da nas čaka še veliko dela. Najpomembneje pa je, da napredujemo. Pozna se, da smo se veliko prilagajali, saj ekipa že od začetka ni bila popolna, igralci so na priprave prihajali zelo različno. Do zdaj se nismo mogli veliko posvečati podrobnostim, po teh dveh tekmah pa bomo za to že imeli možnost. V Srbiji nas čaka močan nasprotnik, a pričakujem, da bomo hitro napredovali," je po tekmah s Hrvati dejal Lebedew, ki računa, da bo njegova zasedba v najmočnejši postavi na tretjem turnirju Lige narodov. Ta bo služila kot priprava na svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija. Potekalo bo med 26. avgustom in 11. septembrom. Slovenci so v skupini s Francozi, Nemci in Kamerunci.

Najprej v Brazilijo

Slovenci bodo prvega od treh turnirjev Lige narodov igrali v Braziliji, kamor bodo odpotovali 4. junija, prva tekma jih čaka 7. junija po brazilskem času proti ZDA. Sledila bosta turnirja Lige narodov na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, in v Gdansku, kjer bo turnir od 5. do 10. julija. Veliki finale tekmovanja z najboljšo osmerico se bo 20. julija začel v Bologni.