Slovenci v en glas opozarjajo na posebno nevarnost

Čeprav je le malokdo pričakoval, da bo slovenski nasprotnik v četrtfinalu Ukrajina, pa so ti v ponedeljek proti Nizozemski dokazali, da znajo biti še kako zahteven nasprotnik. Ukrajinci so v osmini finala na krilih odličnega servisa in z dobro igro v bloku kar nekoliko nepričakovano, s 3:0 odpihnili Nizozemsko, s tem pa so opozorilo poslali tudi slovenski izbrani vrsti, ki bo ob spremljavi domačih navijačev, ti bodo zagotovo znova pomemben dejavnik, lovila uvrstitev v polfinale.

"Naša osredotočenost je trenutno na najvišji ravni. Dobro smo analizirali tekmo z Nemčijo, vse podrobnosti, v katerih si želimo biti boljši. Zdaj je pred nami Ukrajina in trenutno razmišljamo le o tem. Nemci so za našo drugo tekmo vedeli, kaj jih čaka, in so se na vse skupaj odzvali na drugačen način kot prvič. Uspevale so jim nekatere skoraj nemogoče stvari, na drugi strani pa smo mi pod nekim pritiskom nekoliko padli, kar je bilo povsem normalno. Zgodilo se ni nič nepričakovanega," se je sobotne tekme osmine finala z Nemčijo, ki so jo Slovenci dobili s 3:1, dotaknil pomočnik selektorja v slovenski reprezentanci Zoran Kedačič.

"Ukrajinci so tekmo proti Nizozemski odprli z res veliko željo. Kot so mi povedali tudi v nizozemskem taboru, so jih Ukrajinci z določenimi zadevami presenetili. Ne vem sicer, zakaj, ker smo že vsi prej vedeli, da ima Ukrajina dobro ekipo, nekateri posamezniki so vrhunski, ob tem pa jim dodaten zagon daje še dogajanje, s katerim se spopadajo v domovini," je prepričan Kedačič. "Vemo, kakšen je vložek; Katovice in boj za kolajne. Ničesar ne bomo prepuščali naključju, ne bomo lahkomiselni, držali se bomo tega, kar si bomo zastavili taktično, in dvoboj odigrali kar najbolj zbrano."

V ukrajinski izbrani vrsti na tem prvenstvu še posebej blestijo podajalsko-blokerska naveza Vitalij Ščitko-Jurij Semenjuk ter levoroki sprejemalec Oleh Plotnicki in korektor Vasil Tupči. Plotnicki je s 13 asi najboljši server SP in z 61 točkami najboljši posameznik Ukrajincev. "Imajo dva neugodna levoroka napadalca, oba sta zelo kakovostna, hitra, leva roka je zelo hitra in to bo treba paziti. Ne smemo si dovoliti lastnih napak, njih je treba prisiliti, da grešijo," je pred tekmo še dejal Kedačič.

Da Slovenijo čaka vse prej kot lahka naloga, pa se zaveda slovenski bloker Jan Kozamernik. "Mislim, da imamo kar nekaj orožij, res pa je, da bo treba na tej tekmi pokazati vse. Mislim, da bo to ključnega pomena. Za nas je ta tekma finale. Mislim, da moramo v ta obračun vstopiti enako odločno kot na tekmo z Nemci. Ukrajinci so zelo fizična ekipa. Igrajo zelo močno v bloku in zagotovo ne bodo dovolili, da bi na lahek način zaključevali akcije."

Če jim bo stekel še servis, lahko Slovence postavijo pod velik pritisk, je prepričan Kozamernik. "Treba jih bo omejiti in jim ne dovoliti, da se razigrajo. Pomembno bo, da nam bo stekla igra, da se bomo dobro branili in da bomo dobro servirali. Morali pa bomo biti zelo potrpežljivi, izkoristiti moramo svojo tehnično kakovost in mislim, da bomo na tem lahko gradili tekmo," je prepričan Kozamernik.

Ukrajina je sicer mesto na prvenstvu dobila, potem ko so gostiteljstvo in mesto na prvenstvu odvzeli Rusiji. Ukrajinci so v prvem delu tekmovanja igrali v skupini A, kjer pa niso blesteli tako kot proti Nizozemcem. V prvem krogu so zabeležili poraz s Srbijo z 0:3. Nato sta sledili tekmi, v katerih so varovanci Ugisa Krastinsa upravičili vlogo favoritov in premagali Tunizijo (3:0) ter Portoriko (3:1), zatem pa zablesteli na že omenjeni tekmi z Nizozemsko.

