Slovenski odbojkarji odštevajo dneve do četrtfinalnega obračuna lige narodov v Gdansku, v katerem se bodo v četrtek ob 17. uri pomerili z Japonci. "Za nami je uspešen trening v mali dvorani, s katerim se privajamo na tukajšnje razmere," je po ponedeljkovem treningu, ki so ga opravili v trenažni dvorani v Gdansku, saj so organizatorji osrednje prizorišče še še pripravljali, dejal Cretu.

Osem reprezentanc se bo v Gdansku potegovalo za končno zmago letošnje lige narodov. Med temi je tudi slovenska zasedba, ki jo uspešno bodi romunski strateg Gheorghe Cretu. Slovenci so na prizorišče zaključnega turnirja v Gdansku, ki se bo s prvima četrtfinalnima tekmama začel v sredo, prispeli v ponedeljek zgodaj zjutraj, popoldne pa opravili prvi trening. A v trenažni dvorani, saj so organizatorji še pripravljali osrednje igrišče. S tem se bodo Slovenci spoznali v sredo, danes pa jih čaka še en trening v pomožni dvorani.

"Trenažna dvorana je novo okolje, v katerem smo opravili dober trening. Izkoristili smo ga tudi za igro šest na šest, s katerim se vračamo." Foto: Volleyballworld

Dober prvi trening

"V primerjavi s potovanjema na Japonsko in Filipine je bila tokrat pot res kratka. V Gdansk smo prišli dokaj spočiti in pripravljeni, da v četrtek proti Japoncem odigramo dobro tekmo. Do te nas loči še nekaj časa in verjamem, da bomo na Japonce dobro pripravljeni. Trenirali smo tako kot v Ljubljani, večjih razlik ni bilo. Trenažna dvorana je novo okolje, v katerem smo opravili dober trening. Izkoristili smo ga tudi za igro šest na šest, s katerim se vračamo," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal eden najboljših posameznikov rednega dela Jani Kovačič. Libero se je pri statističnih parametrih zavihtel v sam vrh in je med najboljšimi posamezniki pri sprejemih in obrambah.

Visoka motivacija "Pomembno bo, da fantje ostanejo zdravi, vsi pa visoko motivirani že čakamo na četrtkovo tekmo." Foto: Volleyballworld

S pogoji na Poljskem je bil prvi dan prihoda zadovoljen tudi Cretu. "Pogoji za nemoteno pripravo so dobri, tudi na poti na Poljsko je bilo vse mirno. Vsi naši odbojkarji so zdravi, kar je v tem trenutku najbolj pomembno. Za nami je uspešen trening v mali dvorani, s katerim se privajamo na tukajšnje razmere. Pomembno bo, da fantje ostanejo zdravi, vsi pa visoko motivirani že čakamo na četrtkovo tekmo."

Slovenci so redni del tekmovanja, v katerem je vsaka reprezentanca odigrala 12 tekem, opravili z osmimi zmagami in štirimi porazi, kar je zadoščalo za sedmo mesto. V četrtfinalu se bodo tako pomerili z drugo zasedbo rednega dela, Japonsko. Ta je bila dolgo časa vodilna in neporažena, na koncu rednega dela pa izgubila z Italijo in Poljsko ter prvo mesto predala Američanom.

Slovenci so se z Japonci nazadnje pomerili pred dobrim letom dni. Na turnirju lige narodov na Filipinih so bili odbojkarji iz Azije boljši s 3:1. V letošnji izvedbi tekmovanja se izbrani vrsti še nista pomerili.

Japonci so bili dolgo vodilna ekipa rednega dela, na koncu pa zasedli drugo mesto. Foto: Volleyballworld

"Treba bo igrati zelo blizu popolnosti"

"Videli smo, da igrajo vrhunsko že od turnirja v Nagoji. Premagovali so tudi ekipe, ki so po rangu pred njimi. V tem trenutku so ekipa, ki ji vse teče, mi pa bodo morali to ustaviti. Treba bo igrati zelo blizu popolnosti, da jih bomo premagali. O tem, da si to želimo, pa ni dvoma, in vse bomo naredili za to," je še pred potjo na Poljsko azijsko reprezentanco pohvalil slovenski kapetan Tine Urnaut. "Treba bo igrati blizu popolnosti," pravi kapetan Tine Urnaut. Foto: OZS

Brez sprememb Barve Slovenije na finalnem turnirju lige narodov bo branila ista zasedba, ki je nastopila že na turnirjih v Franciji in na Filipinih. Na Cretujevem seznamu so sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern in Matej Kök, korektor Nik Mujanović, podajalca Gregor Ropret in Uroš Planinšič, prosta igralca Kovačič in Urban Toman ter srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Danijel Koncilja.

Američani so redni del končali na prvem mestu. Za polfinale se bodo v sredo pomerili s Francijo, ki si je kot zadnja zagotovila nastop na zaključnem turnirju. Foto: Volleyballworld

Za uvod najboljša ekipa rednega dela proti Franciji

Četrtfinale se bo začel v sredo, ko se bosta ob 17. uri za polfinalno vstopnico pomerili najboljša ekipa rednega dela ZDA in Francija, ob 20. uri pa sledi obračun Italije in Argentine. Slovenci se bodo z Japonci udarili v četrtek ob 17. uri, ob 20. uri pa se bodo gostitelji Poljaki v poslastici zoperstavili Brazilcem.

Polfinala bosta v soboto, finale in tekma za 3. mesto pa v nedeljo.