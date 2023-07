Končane so še zadnje tekme rednega dela odbojkarske lige narodov v ZDA. Američani so si z zmago s 3:0 (27, 19, 21) nad Bolgarijo priigrali prvo mesto po rednem delu, Japonce pa potisnili na drugo, kar pomeni, da bo azijska reprezentanca četrtfinalna tekmica Slovencev na zaključnem turnirju v Gdansku. Zadnjo vstopnico za turnir najboljše osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem, so si z zmago nad Nemci zagotovili Francozi.

S tekmami v Anaheimu v Kaliforniji se je končal redni del lige narodov, po katerem se je osem reprezentanc od 16 uvrstilo na zaključni turnir najboljše osmerice.

Med temi je tudi slovenska izbrana vrsta, ki je na 12 tekmah rednega dela osemkrat zmagala (Srbija, Francija, Iran, Argentina, Kanada, Kuba, Kitajska, Nizozemska) in štirikrat izgubila (Bolgarija, Brazilija, Poljska, Italija) ter končala na sedmem mestu. V četrtfinalu se bo tako pomerila z drugo reprezentanco rednega dela.

To je Japonska, ki je prav po zadnjem obračunu predtekmovanja izgubila prvo mesto. Na tem so jo z zanesljivo zmago nad Bolgarijo prehiteli Američani. Ti so prav tako zbrali deset zmag, a več točk.

Japonci so po desetih zaporednih zmagah na zadnjih dveh tekmah rednega dela izgubili - premagali so jih Italijani in Poljaki. Foto: Volleyballworld

Japonci so do zadnjega turnirja rezultatsko prevladovali, nanizali deset zmag, ob koncu rednega dela pa naleteli na premočna tekmeca, Poljsko in Italijo, in jima priznali premoč. Slovenci in Japonci se v rednem delu niso pomerili.

Francozi kot zadnji v Gdansk

Zadnji dan predtekmovanja je postal znan še osmi udeleženec zaključnega turnirja. Vstopnico so si z zmago nad Nemčijo zagotovili Francozi, ki so vrata napredovanja zaklenili Srbom. Obe reprezentanci sta zbrali šest zmag, a galski petelini dve točki več.

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo četrtfinale igrali v četrtek, 20. julija. Foto: Volleyballworld

Slovenci po polfinale 20. julija

Zaključni turnir v Gdansku se bo začel 19. julija, ko bosta na sporedu četrtfinalna dvoboja med ZDA in Francijo ter Italijo in Argentino. Slovenci si bodo polfinalne, ki bo 22. julija, poskušali priboriti v četrtek, 20. julija. Če bodo napredovali v polfinale, se bodo tam pomerili z zmagovalcem dvoboja Poljska - Brazilija.

"Vemo, da bo na drugi strani mreže vrhunska reprezentanca, katerakoli že bo. Pomembno bo predvsem to, da bomo mi v pravi formi, da bomo igrali skupaj in drug za drugega ter se borili do konca. Če bo tako, nikomur, ki bo na drugi strani mreže, proti nam ne bo lahko," je po zadnji slovenski tekmi v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Gregor Ropret.

Zaključni turnir lige narodov, Gdansk (18.-23. julij) Četrtfinalni pari Sreda, 19. julij

ZDA (1) - Francija (8)

Argentina (4) - Italija (5)



Četrtek, 20. julij

Japonska (2) - Slovenija (7)

Poljska (3) - Brazilija (6)



() V oklepaju je uvrstitev iz rednega dela.