Slovenci redni del končujejo proti Nizozemcem

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 9. uri odigrala še zadnjo tekmo rednega dela lige narodov. Na Filipinih se bo pomerila z Nizozemsko, ki bi z zmago nad Slovenci še lahko upala na preboj na zaključni turnir, a pri tem ne bi bila odvisna le od sebe. Slovenci so si nastop na turnirju najboljše osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku, že zagotovili.

Pred slovenskimi odbojkarji je še zadnja tekma rednega dela lige narodov. Potem ko so na Filipinih z 2:3 izgubili s Poljsko, s 3:1 premagali Kitajsko in z 0:3 izgubili z Italijo, jim bodo ob 9. uri nasproti stali Nizozemci.

Slovenci so si nastop na zaključnem turnirju osmerice že priigrali, Nizozemci še imajo možnosti zanj. V igri za zadnjo četrtfinalno vstopnico bi jih obdržala zmaga nad slovensko zasedbo, a ob tem bi morali upati na ugodna razpleta zadnjih dveh tekem Francije.

Za slovensko izbrano vrsto je obračun z Nizozemci kljub dejstvu, da že imajo v rokah četrtfinalno vstopnico, pomemben z vidika nabiranja točk na svetovni lestvici, ki bi lahko prišle prav v boju za olimpijske igre.

Japonci z enim porazom na vrhu

Na prvem mestu lestvice so trenutno Japonci, ki so v soboto prvič izgubili, z 1:3 so priznali premoč Italijanom. Danes se bodo v derbiju dneva pomerili s Poljaki. Še pred slovensko-nizozemskim obračunom se bodo na Filipinih pomerili odpisani Kanadčani in Kitajci.

Japonci so v soboto doživeli prvi poraz. Danes se bodo udarili s Poljsko. Foto: Volleyballworld

Na turnirju v ZDA Argentino čaka Iran, Američani se bodo pomerili s Francozi, ki lahko ostanejo brez zaključnega turnirja.

Osmerica v Gdansk

Zaključni turnir bo med 19. in 23. julijem gostil Gdansk. Ob gostiteljih Poljakih bodo tam zagotovo nastopili še Slovenci, Japonci, Italijani, Američani, Brazilci in Argentinci. Zadnji udeleženec bo znan po nedeljskih tekmah.