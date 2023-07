Italijani odpravili Slovence

Slovenski odbojkarji so na predzadnji tekmi na Filipinih z 0:3 izgubili z Italijani. Obe reprezentanci sta si priigrali zaključni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Slovenski odbojkarji so na predzadnji tekmi na Filipinih z 0:3 izgubili z Italijani. Obe reprezentanci sta si priigrali zaključni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku. Foto: Volleyballworld

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov zabeležila četrti poraz, drugega na tretjem predtekmovalnem turnirju na Filipinih. Po Poljakih so bili od nje boljši tudi svetovni in evropski prvaki Italijani, ki so zmagali z gladkih 3:0 (13, 22, 17).

Utrujeni in nezbrani Slovenci so proti Italijanom na 11. tekmi lige zabeležili prepričljiv poraz, ki pa večjih posledic ne bo imel, saj so si izbranci Gheorgheja Cretuja že pred tem zagotovili mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami in s tem nastop na zaključnem turnirju v Gdansku.

Slovenci proti Italijanom, s katerimi s izgubili zadnji dve medsebojni tekmi, in sicer v finalu evropskega prvenstva 2021 in v polfinalu svetovnega prvenstva leto pozneje, niso imeli večjih možnosti. Imeli so kar precej težav v napadu, tekmec je blestel v obrambnih nalogah na čelu z blokom. Prav tako pa evropski podprvaki niso izkoristili svojih priložnosti, ki bi lahko prinesle preobrat v igri, predvsem v zadnjem delu drugega niza. Italijani so tako Slovence prehiteli na lestvici, ob treh porazih, dva so zabeležili na začetku tekmovanja, ko še niso bili v polni postavi, imajo osem zmag.

Foto: Volleyballworld

Obrazi slovenskih odbojkarjev so pred tekmo kazali na sproščenost. Svoj cilj so izpolnili že pred obračunom s tekmeci, ki prihajajo v formo, tako da dosti niso imeli za izgubiti. Sam začetek tekme je sicer dal upanje, da se lahko z najboljšo reprezentanco zadnjih dveh let enakovredno kosajo. Povedli so s 5:3, a nadaljevanje je pokazalo drugačno sliko. Čeprav napak niso delali, v prvem nizu so storili le dve, pa nikakor niso prihajali do čistih točk. Tekmec je bil v obrambi fenomenalen, kot da bi jih tudi prestrašil z blokom, ne samo takim, ki prinaša točke, ampak tudi pasivnim.

Z njim so Italijani prevzeli rezultatsko pobudo, z dvema blokoma Klemnu Čebulju so prišli do vodstva 12:6. Tudi v nadaljevanju pa niso popuščali, poteka niza ni spremenila niti menjava slovenske podajalca, Gregorja Ropreta je do konca niza, v katerem so Slovenci osvojili le 13 točk, je zamenjal Uroš Planinšič.

Italijani so z osmo zmago prehiteli Slovence. Foto: Volleyballworld

Drugi niz, v katerem sta namesto Jana Kozamernika priložnost za igro dobila Sašo Štalekar in še ne povsem zdrav Rok Možič - na igrišču sta ostala do konca tekme, je vendarle dal nekaj upanja, da bi se reči na terenu lahko spremenile. Tine Urnaut je svojo ekipo popeljal do vodstva 8:5. Z dobro igro v obrambi, kjer je blestel Jani Kovačič, je Slovenija vodila tudi z 19:18, na 21. točki pa sta bili ekipi izenačeni. A sledile so tri zaporedne točke Italijanov, blokiran napad Čebulja jim je zagotovil zaključno žogo, po napaki Planinšiča na servisu so drugo izkoristili.

Vnema je nato v tretjem nizu padla obema ekipama. Slovenci so še nekaj časa držali korak s tekmeci, ti so si prvo večjo prednost priigrali pri vodstvu s 16:13. Tega pa niso več izpustili iz rok, še več, do konca tekme so ga le še povečali.

Slovenija se bo v nedeljo v predmestju Manile od predtekmovanja lige poslovila na tekmi proti Nizozemski.