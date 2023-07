Slovenci strli trdožive Kitajce in potrdili nastop na zaključnem turnirju

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi tretjega turnirja lige narodov na Filipinih s 3:1 v nizih (21, 20, -24, 23) premagala trdožive Kitajce in s sedmo zmago potrdila nastop na zaključnem turnirju osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku. Slovence do konca akcije na Filipinih čakata še dva obračuna, v poslastici se bodo v petek ob 9. uri po srednjeevropskem času zoperstavili aktualnim svetovnim in evropskim prvakom Italijanom.

Liga narodov, 3. turnirja Četrtek, 6. julij

Slovenski odbojkarji so se slabih 24 ur po težkem porazu proti Poljski, proti kateri so vodili z 2:0 v nizih, na koncu pa izgubili z 2:3m, zoperstavili Kitajski. Ta je sicer z zgolj dvema zmagama v spodnjem delu lestvice, a je že v torek, ko je namučila edino neporaženo reprezentanco Japonsko, dokazala, da zna še kako mešati štrene.

Danes je to dokazala tudi proti varovancem Gheorgheja Cretuja, ki je, tako kot v sredo, v napadalni liniji začel s Tinetom Urnautom, Klemnom Čebuljem in Žigo Šternom - ta je zamenjal Roka Možiča, ki proti Kitajcem ni igral -, blokerja sta bila Alen Pajenk in Jan Kozamernik, podajalec pa Gregor Ropret. Slovenci so prvi niz dobili s 25:21, drugega s 25:20, v tretjem imeli dve zaključni žogi za zmago (24:22), a so tekmeci s štirimi zaporednimi točkami izsilili četrti niz. In ga odlično začeli. Vodili so z 12:6 in 16:11, a se slovenska zasedba, v katero je vstopil Uroš Planinšič, ni predajala in s šestimi zaporednimi točkami po servisih Šterna prešla v vodstvo.

V petek zjutraj proti Italijanom

Po obračunu s Kitajci bodo imeli Slovenci malo časa za regeneracijo in pripravo na naslednji dvoboj z novim težkokategornikom. Že v petek ob 9. uri jim bodo nasproti stali aktualni svetovni in evropski prvaki Italijani. Po dnevu premora bodo v nedeljo ob 9. uri igrali še zadnjo tekmo proti Nizozemski.

Brazilci so v Pasay Cityju s 3:0 odpravili Nizozemce in s sedmo zmago potrdili nastop na zaključnem turnirju. Foto: Volleyballworld

Brazilci in Italijani do sedmih zmag

V Pasay Cityju so na prvi tekmi dneva Brazilci s 3:0 odpravili Nizozemce in s sedmo zmago potrdili nastop na zaključnem turnirju. Povsem blizu temu so tudi Italijani, ki so za sedmo zmago komajda premagali Kanadčane. Zmagali so šele po petih nizih.

Argentinci si vstopnico za Gdansk lahko zagotovijo v ZDA, kjer jim bo danes nasproti stala Nemčija. Ta je včeraj v derbiju začelja premagala Bolgarijo. Srbi bodo upanje na četrtfinale poskušali podaljšati z zmago proti Kubi.