Slovenci proti svetovnim podprvakom vodili z 2:0, po hudem boju pa izgubili

Liga narodov, 3. turnir, Pasay City Sreda, 5. julij Poljska : Slovenija 3:2 (-29, -21, 20, 20, 13)

Sliwka 20, Bednorz 14, Bieniek 11, Kurek 10, Kaczmarek, Kochanowski oba po 9, Semeniuk 8; Čebulj 20, Možič 17, Urnuat 16, Kozamernik 11, Pajenk 8, Štern 4, Ropret in Planinšič po 1

Slovenske odbojkarje je na turnirju v Pasay Cityju na Filipinih pričakal mikaven tekmec, aktualni svetovni podprvak Poljska, s katerim so se v zadnjih letih pomerili na več pomembnih obračunih. Če so bili na zadnjih štirih evropskih prvenstvih na medsebojnih dvoboj na izločanje uspešnejši Slovenci, pa v ligi narodov v zadnjih dveh izvedbah zmagujejo Poljaki. Lani so neprepričljivo slovensko zasedbo v ligi narodov premagali s 3:1, tokrat pa po maratonu in številnih preobratih s 3:2.

Če kolektiv Romuna na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja že vso letošnjo ligo narodov igra z najmočnejšimi razpoložljivimi odbojkarji, so Poljaki ubrali drugačno taktiko. Nikola Grbić je šele na tretji turnir na Filipine pripeljal nekatera najbolj vroča orožja. Tako je prvič zaigral sprejemalec Aleksander Sliwka, ki je bil na koncu z 20 točkami nerešljiva uganka za Slovence, prav tako sta se prvič letos v tekmovanju predstavila korektor Kaczmarek Lukasz in podajalec Marcin Janusz.

Slovenci (začeli so v postavi Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Žiga Štern, ki je znova začel namesto Roka Možiča, ki ga tare poškodba gležnja, ter z liberom Janijem Kovačičem) so po hudem boju izkoristili peto zaključno žogo in s točko Možiča dobili prvi niz (31:29), drugi je s 25:21 prav tako pripadel Slovencem, ki pa vodstva z 2:0 niso znali zadržati in tekme pripeljati do zmage. Poljaki so priredili velik preobrat, z dvakrat 25:20 izsilili peti set, ga dobili s 15:13 in vknjižili sedmo zmago.

Pri zmagovalcih je največ točk, 20, vknjižil Sliwka, v slovenski zasedbi pa je prav toliko točk dosegel Čebulj, Možič jih je dodal 17, Urnaut pa 16.

Slovenski odbojkarji ostajajo na petem mestu lige narodov. Foto: Volleyballworld

Slovenci v četrtek proti Kitajcem

Slovenska reprezentanca je po devetih tekmah pri šestih zmagah in treh porazih ter 19 točkah, kar jo uvršča na peto mesto. Že v četrtek, ko ji bo nasproti stala Kitajska, lahko potrdi vstopnico za zaključni turnir. Ta bo med 19. in 23. julijem v Gdansku, ob trenutno tretjih Poljakih bo tam nastopilo še sedem najboljših reprezentanc predtekmovalnega dela lige narodov.

Četrtkova tekma Slovencev in Kitajcev, ki so v torek namučili neporažene Japonce, se bo začela ob 13. uri. V petek Slovence (9.00) čaka nov spektakel, obračun z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani, za konec pa se bodo v nedeljo (9.00) pomerili še z Nizozemci.

Ti so danes na Filipinih za zelo pomembno zmago s 3:1 premagali Kanado in se s petimi zmagami trenutno držijo na zadnjem mestu, ki vodi na zaključni turnir, na katerega se po odigranih 12 tekmah uvrsti osem od 16 reprezentanc.

Na turnirju, ki sočasno poteka v ZDA, se bosta v derbiju pomerili Bolgarija in Nemčija, domačini pa bodo osmo zmago iskali proti Kubancem.