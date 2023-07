Pred slovenskimi odbojkarji je še zadnji predtekmovalni turnir letošnje izvedbe lige narodov. Po dveh tretjinah, osmih tekmah, šestih zmagah in 18 točkah zasedajo četrto mesto. Vrata sklepnega turnirja, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku, so na stežaj odprta, a še prej bo treba opraviti nalogo na Filipinih.

Slovenci po Japonski tako še drugič v mesecu dni potujejo v Azijo, kjer bodo v petih dneh odigrali štiri tekme, tudi proti dvema velesilama. V sredo jim bodo najprej nasproti stali gostitelji sklepnega turnirja, aktualni svetovni podprvaki Poljaki (trenutno so 5.), dan zatem Kitajci (14.), v petek evropski in svetovni prvaki Italijani (7.), po dnevu premora pa se bodo pomerili še z Nizozemci (8.).

Brez kalkuiranja, poraz z Bolgari jim je odprl oči

"Prvi cilj je, da gremo iz tekme v tekmo, da ničesar ne prehitevamo in da se seveda uvrstimo na sklepni turnir. Ne gledamo na lestvico, nimamo v mislih, da smo mu blizu, saj se lahko še vse zgodi, tako da ne bomo nič kalkulirali. Niti ni pomembno, kdo prihaja, s kakšno postavo, bolj nam je pomembna naša igra, to, da smo mi zdravi, pripravljeni, da se posvečamo svoji igri, temu, da naredimo manj napak kot tekmec. Glede na to, da imamo težak ritem, tri dni, tri zaporedne tekme, se bo treba res čim prej regenerirati in hitro pripraviti na naslednjo tekmo," pravi izkušeni Alen Pajenk in dodaja, da so se iz nepričakovanega poraza z Bolgarijo veliko naučili: "Ta poraz nam je nekako odprl oči, da nismo bili pravi, da se je bilo treba zbuditi in da moramo igrati z vsakim tekmecem na najvišji mogoči ravni."

Podobno razmišlja tudi Žiga Štern, ki kljub odličnemu izhodišču, z eno nogo so že na zaključnem turnirju, prepoveduje kalkuliranje. Vsaka tekma namreč prinaša pomembne točke za lestvico, ki bi lahko prišle prav na poti do olimpijskih iger.

"Kakršnokoli kalkuliranje bi bila napaka. Gremo tekmo po tekmo. Najprej Poljska, potem Kitajska. Verjamem, da če pokažemo tisto najboljšo igro, se lahko kosamo z vsemi, tudi s Poljaki in Italijani." 29-letni sprejemalec je na drugem turnirju v Franciji z obema rokama zgrabil priložnost, ki se mu je ponudila ob težavah Roka Možiča z gležnjem. "Tukaj smo, da vstopimo v igro, ko dobimo priložnost, in da v vsakem trenutku, ko nas ekipa potrebuje na igrišču, dodamo svoj delež. Jaz bi bil najbolj vesel, če bi bili vsi zdravi, da bo tudi Rok na sto odstotkih in da se vsi skupaj še enkrat pokažemo v najboljši luči."

Velika prednost, da so že od začetka v najmočnejši razpoložljivi zasedbi

Slovenska reprezentanca je v lanski sezoni lige imela drugačen pristop. Nekatera najmočnejša orožja so v začetku tekmovanja dobila prosto in se postopoma priključevala, tokrat pa so že od začetka skupaj v najkakovostnejši razpoložljivi zasedbi (zaradi poškodb manjkata Tonček Štern, ki je prestal operacijo in ga čaka daljše okrevanje, in Dejan Vinčić).

So pa lanski pristop Slovencev tokrat izbrali nekateri drugi. Med njimi Poljaki. "Mislim, da je to, da smo vsi tu že od začetka, zelo velika prednost. Pomembno je, da se že od začetka normalno uigravamo, da od začetka skupaj iščemo ritem igre, ki ga želimo, da se čim prej spravimo na najvišjo raven. Veliko reprezentanc je letos začelo tako, da je menjalo ogromno igralcev, za kar se jim na nek način lahko zahvalimo, saj so s tem izgubljali tako točke na lestvici kot v ligi narodov. Mi smo ligo narodov kar dobro začeli, mislim, da se bo raven naše igre le še dvignila," meni srednji bloker.

Ta se ne boji, da bi bili Slovenci zaradi dejstva, da že od začetka igrajo v najmočnejši zasedbi, oktobra, ko bodo na sporedu olimpijske kvalifikacije, izžeti.

Hitro so se prilagodili novostim

Kje ima slovenska reprezentanca trenutno največ prostora za izboljšave? "Morda pri sami zbranosti, ko igramo proti nasprotniku, ki je na lestvici pred nami, saj ni zastonj tam," razmišlja 37-letni Pajenk, zadovoljen s tem, kako hitro so se po poškodbi edinega klasičnega korektorja Tončka Šterna prilagodili na nov sistem: "Tu smo lahko kar pozitivni. Če smo na osmih tekmah šestkrat zmagali s postavo, v kateri nekako nismo nikoli niti trenirali, lahko rečem, da nam gre kar dobro in da nismo imeli nekih večjih težav. Bo pa treba seveda še trenirati, da pridemo tja, kamor hočemo."

Računajo na polne tribune

Čeprav bodo Slovenci zadnji predtekmovalni turnir odigrali daleč od doma, se v Pasay Cityju nadejajo tudi spodbude domačih navijačev. Filipinci, pa čeprav nimajo svoje reprezentance v ligi narodov, so zakupili več turnirjev te v prihodnjih letih in v velikem številu obiskujejo tekme. "Nori" so tudi na slovensko izbrano vrsto.

"Ne vem, kako to. Lani je bil kar velik naval. Ne vem, zakaj. Veliko pove podatek, da je bila naša tekma z Japonci na Filipinih (ogledalo si jo je skoraj 10.300 gledalcev, op. a.) lani najbolje obiskana tekma celotne lige narodov. Seveda upamo na čim večjo podporo in čim bolj polne tribune tudi letos, da se bomo počutili kot doma," je sklenil Pajenk. Ta bo s soigralci na Filipine odpotoval danes.

