Slovenci v Azijo s četrtega mesta, Japonci ostajajo neporaženi

Slovenci so po dveh tretjinah predtekmovanja na četrtem mestu in na dobri poti na zaključni turnir. Foto: Volleyballworld

Slovenski odbojkarji so drugi turnir predtekmovanja lige narodov končali s tremi zmagami in porazom kar jih po osmih od 12 tekem uvršča na četrto mesto. Slovenci, ki so na odlični poti za preboj na zaključni turnir osmerice, bodo tretji turnir odigrali med 4. in 9. julijem na Filipinih. Najboljših osem se bo po tretjem turnirju uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo gostil Gdansk.

Zmaga s 3:1 nad Argentino, s 3:0 nad Kanado, s 3:1 nad Kubo in poraz z 1:3 z Brazilijo je izkupiček slovenskih odbojkarjev na drugem turnirju predtekmovanja lige narodov, ki so ga odigrali v francoskem Orleansu.

Slovenci so po dveh tretjinah predtekmovanja s šestimi zmagami in 18 točkami na četrtem mestu in na dobri poti na zaključni turnir. Na vrhu je z osmimi zmagami neporaženi Japonska, drugi so s sedmimi zmagami Američani, tretji pa s šestimi, a točko več kot Slovenci Brazilci.

Pred vsemi moštvi so še štiri tekme. Slovenci jih bodo (tako kot na prvem turnirju) odigrali v Aziji. Med 4. in 9. julijem se bodo za nove zmage na Filipinih borili s Poljaki (5. mesto), Kitajci (14.), Italijani (7.) in Nizozemci (8.).

Po tem turnirju se bo osem od 16 reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.