Brazilija ostaja nepremagljiva za slovenske odbojkarje

Slovenska vrsta je pred tem v Orleansu premagala Argentino (3:1), Kanado (3:0) in Kubo (3:1). Tokrat pa jo je čakala Brazilija, ki je bila v sicer izenačenem dvoboju boljša, tako da so Slovenci proti Braziliji še brez uspeha.

So pa v letošnji ligi narodov Slovenci za zdaj nekoliko uspešnejši, saj so šestkrat slavili in dvakrat izgubili. Pred Brazilijo so poraz doživeli še v japonski Nagoji proti Bolgariji (0:3). Tam sicer premagali Srbijo (3:1), Francijo (3:1) in Iran (3:0). Brazilci so zdaj pri petih zmagah in dveh porazih.

Na zadnjem turnirju lige narodov bodo Slovenci igrali v Pasay Cityju na Filipinih, kjer se bodo merili s Poljsko (5. julij), Kitajsko (6.), Italijo (7.) in Nizozemsko (9.).

Slovenska vrsta, ki je še naprej pogrešala Tončka Šterna, medtem ko poškodba gležnja Roku Možiču ni povzročala prevelikih težav, je prvi niz začela dobro, tudi po zaslugi dobrega bloka povedla z 9:6 in 10:7, je pa Brazilija prav po bloku v vodstvo spet prišla pri 16:15. So se pa izbranci Gheorgheja Cretuja hitro zbrali in odgovorili z nizom točk za novo vodstvo s tremi točkami razlike (19:16). Pri 24:22 so imeli Slovenci dve zaključni žogi za niz, izkoristili so drugo za 25:23.

Začetek drugega niza ni potekal po slovenskih željah, saj so Brazilci povedli s 3:0 in 8:4, nakar je Cretu igralce poklical na posvet. Toda Brazilci so še oplemenitili prednost (10:4, 11:5), nekaj točk prednosti pa so imeli vse do konca niza, pri 24:20 so imeli štiri zaključne žoge, izkoristili so drugo prek Otavia.

Tretji niz je bil zelo izenačen, Brazilci so le pri 5:3 in 18:16 imeli dve točki prednosti. Ricardo Lucarelli je nato poskrbel za 20:17, vendar so se Slovenci vrnili v igro, ko je Jan Kozamernik z blokom izid poravnal na 20:20. Klemen Čebulj je s svojo 14. točko (skupaj jih je dosegel 18) priigral zaključno žogo pri 24:23, vendar so jo Brazilci ubranili, nato z asom sami povedli, Alan Souza, ob Lucarelliju najboljši v vrstah Brazilcev (oba sta dosegla po 19 točk), pa je poskrbel za 26:24.

V četrtem nizu so Slovenci prevzeli pobudo in povedli s 7:4, vendar je Brazilcem hitro uspelo ujeti priključek in tudi povesti, do lepe prednosti so prišli pri 19:16, 20:17 in 21:18. Ko so povedli s 23:19, je bilo upov za slovenski preobrat praktično konec. Roque je nato s kratko diagonalo poskrbel za 24:20, drugo zaključno žogo pa je unovčil Otavio.