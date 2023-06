Brazilci spet premočni. "Imeli smo svoje priložnosti, pa jih nismo izkoristili."

Slovenska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala še zadnjo tekmo drugega turnirja lige narodov. V ponovitvi lanske tekme za 3. mesto svetovnega prvenstva se je v Franciji pomerila z Brazilijo in izgubila z 1:3 v nizih. Slovenci, pri katerih ima Rok Možič težave z gležnjem, a je kljub temu danes igral, so sicer še vedno na dobri poti, da si zagotovijo nastop na sklepnem turnirju osmerice, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku. Še pred tem slovensko zasedbo čaka tretji turnir predtekmovanja, med 4. in 9. julijem ga bodo igrali na Filipinih.

Slovenski odbojkarji so zdaj po osmih tekmah lige narodov pri šestih zmagah in dveh porazih, kar jih uvršča na tretje mesto in jim široko odpira vrata na sklepni turnir osmerice. Četrti so Brazilci, ki pa imajo po odigrani tekmi manj le dve točki zaostanka za Slovenijo.

Še niso na ravni, da bi lahko premagali Brazilijo

"Mislim, da smo z vzdušjem na igrišču lahko zadovoljni. Vemo, da smo se borili od prve do zadnje točke, tudi če rezultat tega morda ne kaže. Razlika med ekipama, ki je pomenila preskok za Brazilijo, se je zgodila v končnicah nizov. Na ta način so osvojili tudi tisti tretji niz, ki je bil zelo napet. Mislim, da smo lahko zadovoljni, da smo tri tekme odigrali na tako visoki ravni, da smo si lahko zagotovili devet točk. Vedeli smo, da bo današnja tekma težka, a je, žal, še nismo bili sposobni odigrati na nivoju, da bi lahko premagali Brazilijo. Zdaj moramo z mirnimi glavami oditi domov, se spočiti in se pripraviti na naslednji turnir," je po porazu proti trikratnim olimpijskim prvakom povedal Klemen Čebulj.

Neizkoriščena priložnost

Jani Kovačič je obžaloval zamujeno priložnost: "Tekma je bila zelo izenačena. Nekaj lahkih žog oz. žog, ki so videti lahke, bi morali odigrati bolje, poklonili smo jim tudi nekaj točk. Razlike so bile majhne, a danes so bili Brazilci zasluženo boljši. Sem so prišli brez Wallacea in Leala, tako da igrajo v nekoliko drugačni postavi in vidi se, da niso tako suvereni kot na lanskem svetovnem prvenstvu. A tudi mi smo imeli svoje priložnosti, vendar jih, na žalost, nismo izkoristili. Če bi pred turnirjem podpisali za tri zmage in en poraz, bi bili vsi zadovoljni. Gremo naprej, z dvignjenimi glavami. Čakata nas dve težki tekmi, tudi Nizozemci so vse bolj pri vrhu in tudi Kitajci so lahko nevarni. Dali bomo vse od sebe."

Foto: Volleyballworld

"Iz tega smo se nekaj naučili"

Selektor slovenske vrste Gheorghe Cretu pa je po drugem porazu v letošnji ligi narodov ocenil: "Zagotovo si po treh zmagah želiš še četrte. Žigo je na igrišče prinesel pozitivno energijo, ko smo potrebovali nekoga s klopi, kar je zelo pozitivno. Ob tem je ekipa tudi še bolj povezana kot na prvem turnirju, igra s še več samozavesti. Morda so glave še prevroče za reči kaj takega, a morda smo bili danes na trenutke celo preveč samozavestni na sprejemu v pomembnih trenutkih. Mislim, da bi morali v ključnih momentih sprejemati bolje in to bi lahko obrnilo rezultat v našo korist. A iz tega smo se nekaj naučili, vedeli bomo, da bomo morali biti proti takim nasprotnikom bolj potrpežljivi. Nadaljevati moramo po tej poti. Imamo dobro ekipo, imamo igralce, ki igrajo kot ekipa in se podpirajo in to je tisto, kar pričakujem od njih."

Japonci še neporaženi

Že ob 13. uri je bilo v Orleansu zelo zanimivo, pomerili sta se namreč neporažena Japonska in Argentina, ki je imela po sedmih tekmah na računu pet zmag in 15 točk. Japonci so v tesni tekmi zmagali s 3:2 in ostajajo brez poraza.

Istočasno je bil odigran še en derbi dneva, nasproti so si stali Američani in Poljaki. Američani so s 3:0 prišli do sedme zmage v ligi.

Neporaženi Japonci so s 3:2 premagali še Argentino. Foto: Volleyballworld

Popoldan se bodo Nizozemci merili z Iranom, zvečer pa Francozi s Kanado, Nemci pa s Kitajsko.

V začetku julija na Filipine

Srečanje z Brazilci je bilo za Slovence zadnje na turnirju v Orleansu, zdaj se vračajo v domovino, že v začetku julija (4.–9.) pa bodo odpotovali na tretji predtekmovalni turnir v Pasay City na Filipinih.

Po tem turnirju se bo osem od 16 reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.

Liga narodov, 2. turnir Sobota, 24. junij Lestvica: