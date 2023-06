V reprezentančni odbojki se obetajo velike spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor FIVB se je odločil za velike spremembe v tekmovalnem koledarju za obdobje od leta 2025 do 2028. Vodstvo krovne odbojkarske organizacije je potrdilo, da se bodo svetovna prvenstva namesto na vsaka štiri leta po novem odvijala vsaki dve leti, naslednji mundial bo že leta 2025, sledilo pa mu bo prvenstvo leta 2027. FIVB je koledar uskladila tudi s celinskimi zvezami, tako da bodo celinska prvenstva, med njimi tudi EuroVolley, po novem na sporedu leta 2026 in 2028.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na svetovnih prvenstvih bo odslej tekmovalo po 32 reprezentanc, neposreden nastop pa si bodo zagotovili gostitelj, aktualni svetovni prvak in po tri najuspešnejše reprezentance z vseh celinskih prvenstev, preostalih 15 mest pa bodo zapolnile reprezentance glede na svetovno lestvico.

Znan je tudi že format tekmovanja. Reprezentance se bodo med seboj merile v osmih skupinah s po štirimi ekipami, najboljši dve iz vsake skupine pa se bosta uvrstili v osmino finala. Sledili bodo še četrtfinale, polfinale in tekmi za odličja. Posamezna reprezentanca bo tako odigrala največ sedem obračunov, vsega skupaj pa bo v boju za svetovno krono moč spremljati 64 tekem.

Foto: Volleyballworld

Kakšne bodo po novem olimpijske kvalifikacije?

FIVB se je odločila tudi za ukinitev olimpijskih kvalifikacij, ki se bodo letos tako odvijale zadnjič. Nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu si bodo, ob ZDA kot državi gostiteljici, po novem zagotovili še vsi celinski prvaki (pet mest), najboljše tri reprezentance s svetovnega prvenstva 2027 ter tri najvišje uvrščene reprezentance na svetovni lestvici, ki si pred tem olimpijske vozovnice še niso zagotovile.

S spremembami v koledarju želijo FIVB in celinske zveze število reprezentančnih tekmovanj na letni ravni zmanjšati na največ dve. V okviru FIVB bomo tako spremljali le še elitno ligo narodov in svetovna prvenstva, v okviru evropske zveze pa evropsko ligo in evropska prvenstva.

