Čebulj ostaja pri Rzeszowu

Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj je z dosedanjim klubom, poljskim Assecom iz Rzeszowa, podaljšal sodelovanje še za dve leti. Kot so zapisali na spletni strani kluba, je 31-letni odbojkar podpisal pogodbo, ki ga s klubom veže do leta 2025.

Čebulj se je poljski ekipi pridružil leta 2020.

V zadnji sezoni je na 37 tekmah dosegel 337 točk, od tega 268 v napadu, 24 v bloku, 45 neposredno s servisa in prejel kipec za najkoristnejšega igralca (MVP), so zapisali v klubu.

"Zelo sem vesel, da bom naslednji dve leti ostal v družini Asseco Resovia Rzeszow. Tako sem se odločil, ker verjamem v vizijo kluba in se želim skupaj boriti za najvišje cilje v tekmovanjih, v katerih bomo nastopali v naslednjih sezonah. Zelo mi je všeč to mesto, ki je zame in za mojo družino postalo drugi dom," pa je dodal slovenski odbojkar.

