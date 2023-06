Še vedno se prilagajajo na igro brez Tončka Šterna

Po vrnitvi iz Japonske, kjer so na prvem turnirju trikrat zmagali in enkrat izgubili, so imeli prost dan, ki je bil namenjen regeneraciji in prilagajanju časovni razliki. V sredo popoldne pa so se že vrnili na treninge in misli že usmerili proti novim izzivom. Naslednje tekme v ligi narodov bodo naslednji tedni odigrali v zaporednih dneh z Argentino, Kanado in Kubo, po dnevu premora pa še z Brazilijo.

"Med turnirjema veliko časa ni, velikih sprememb ne moremo narediti. Igralce je treba čim prej vrniti v dobro telesno pripravljenost, saj je za nami naporno in dolgotrajno potovanje na Japonsko in nazaj," je povedal selektor Gheorghe Cretu. "Dolgo časa nismo bili skupaj, znova je treba najti pravo kohezijo. Prisiljeni smo bili igrati po sistemu, za katerega smo sprva mislili, da ga bomo uporabljali le občasno. To je povezano z odsotnostjo Tončka Šterna," je dodal Cretu in zadovoljno nadaljeval: "Nekaj časa traja, da ekipa najde prave rešitve in ugotovi, kako je v takšnem sistemu najbolj učinkovita. Ni nam bilo lahko, saj so nekateri igralci zaradi klubskih obveznosti na priprave prispeli pozneje. Ravno zato je le še bolj impresivno, da so tekme na Japonskem fantje odigrali tako, kot so jih."

Po uvodni tretjini nastopov v prvem delu lige narodov je Slovenija na lestvici na četrtem mestu. "Izkupiček s tremi zmagami na štirih tekmah je izjemno pozitiven. Morda na trenutke nismo pokazali najboljše igre, a smo se na začetku reprezentančne sezone. Nekoliko se še lovimo, tudi prilagoditev na igro brez Tončka je še v povojih. Ravno zato je bilo prikazano precej zadovoljivo. Že turnir v Franciji bo ključnega pomena, ko govorimo o ligi narodov," pa pravi Jan Kozamernik. "Že prva tekma bo lep kazalnik, kaj nas čaka v tem poletju. Sem zelo pozitiven, ker vem, da smo sposobni proti Argentini igrati dobro odbojko. Je pa seveda vse odvisno od nas. Svojo igro moramo spraviti na vrhunec, obračun dobro odigrati, prav tako potem vse naslednje."