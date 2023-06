Slovenski vlak ekspres za konec odpravil Iran

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi lige narodov uvodnega turnirja v Nagoji v manj kot uri in pol s 3:0 (19, 23, 23) premagala Iran in vknjižila pomembno tretjo zmago. Slovence, ki bodo po prvem delu lige narodov tam, kjer želijo biti - med prvo osmerico -, drugi turnir čaka med med 20 in 24. junijem v francoskem Orleansu. Tam se bodo merili z Argentino, Kanado, Kubo in Brazilijo.

Poročilo s tekme:

Liga narodov, prvi turnir, četrta tekma, Nagoja Slovenija : Iran s 3:0 (19, 23, 23) * Dvorana Nippongaishi, gledalcev 400, sodnika: Adler (Madžarska), Ovuka (Bih).

* Slovenija: Pajenk 3 (1 blok), Planinšič, Kozamernik 6 (1 as, 1 blok), Kök, Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 2 (2 bloka), Urnaut 13 (5 asov, 2 bloka), Čebulj 9 (1 blok), Možič 25 (4 ase, 1 blok).

* Iran: Mahdi, Mousavi 1, Hazratpourtalatappeh, Amin 5, Esfandiar 6 (1 blok), Manavinezhad, Hajipour 15 (2 bloka), Vadi, Homayonfarmanesh, Salehi, Hossein 3, Karimisouchelmaei 3 (2 bloka), Valizadeh 3, Sharifi 7 (1 as).

Slovenski odbojkarji so na Japonsko odpotovali z željo osvojiti čim več točk, tako v boju za zaključni turnir lige narodov, predvsem pa v boju za čim višje mesto na svetovni lestvici, prek katere se bo nekaterim, ki v oktobrskih olimpijskih kvalifikacijah ne bodo uspešni, še vedno lahko uspelo uvrstiti na olimpijske igre.

Če varovanci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja ob uvodni zmagi nad Srbijo (3:1), predvsem pa ob porazu z Bolgarijo (0:3), niso bili zadovoljni s predstavo, so z drugim delom turnirja v Nagoji bolj zadovoljni. Potem ko so v soboto s 3:1 premagali olimpijske prvake Francoze, ki so kot edini že na olimpijskih igrah in lahko igrajo bolj sproščeno ter v ne najmočnejši zasedbi, so v nedeljo odpihnili Iran.

To jim je uspelo po uro in pol tekme. Uvodni niz so dobili s 25:19, drugega in tretjega pa na razliko s 25:23. S 25 točkami se je izkazal Rok Možič, štiri je dosegel s servisom, kapetan Tine Urnaut jih je dodal 13, Klemen Čebulj 9, Jan Kozamernik 6, Alen Pajenk 3, Gregor Ropret 2, na igrišče je stopil še Uroš Planinšič.

"Tri pomembne zmage za nas v prvem turnirju. Lahko smo zadovoljni z izkupičkom, v igri pa je zagotovo še nekaj rezerve," je dejal Rok Možič. Foto: Volleyballworld

Možič: Zadovoljni z izkupičkom, nekaj časa bomo še potrebovali za prilagoditev novemu sistemu

Slovenci, ki na Japonskem zaradi poškodbe niso mogli računati na korektorja Tončka Šterna, so na prvem turnirju tako vknjižili tri zmage in devet od 12 mogočih točk, kar pomeni, da bodo pred nadaljevanjem tekmovanja v zgornji polovici razvrstitve.

"Tri pomembne zmage za nas v prvem turnirju. Lahko smo zadovoljni z izkupičkom, v igri pa je zagotovo še nekaj rezerve, sploh pri nihanjih, tudi danes smo jih imeli. Imeli smo tekmo pod kontrolo, nato pa smo jih v drugem setu spustili v igro, da so nas prehiteli. Iranci so zelo neugodni, igrajo vrhunsko odbojko, tako da sem vesel, da smo pripeljali tisti drugi set do konca, na koncu v tretjem tudi nekaj nezbranosti, a pomembna zmaga s 3:0. Menim, da lahko gledamo pozitivno naprej, proti naslednjemu turnirju. So pa še vedno stvari, ki jih lahko izboljšamo. Nekaj časa bo še potrebnega, da se privadimo novemu sistemu treh sprejemalcev," je po zmagi v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Možič.

Osmerica po 12 tekmah na zaključni turnir Francozi so zmagovalci lanske izvedbe lige narodov, Slovenci so na desetem mestu ostali brez zaključnega turnirja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Drugi turnir lige narodov bodo Slovenci med 20 in 24. junijem igrali v Franciji, tretjega pa med 5. in 9. julijem na Filipinih. Po treh turnirjih in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Dolgo in vroče poletje z vrhuncem konec septembra

Liga narodov je eno od treh tekmovanj, na katerih bodo v vročem in dolgem poletju sodelovali Slovenci. Konec avgusta bodo namreč branili srebro na evropskem prvenstvu, konec septembra jih čaka vrhunec reprezentančne sezone − na Japonskem se bodo poskušali premierno uvrstiti na olimpijske igre. Če jim to v Aziji ne bo uspelo, si tekmovanje pod petimi krogi lahko zagotovijo še prek uvrstitve na svetovni jakostni lestvici, zato šteje prav vsaka tekma sezone.

Liga narodov, 1. turnir Nedelja, 11. junij Lestvica: