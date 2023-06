Slovenci se vračajo s tremi zmagami

Izbranci Gheorgheja Cretuja so proti Iranu najbrž pokazali najboljšo igro na turnirju. Nekaj nihanj je sicer bilo, a po slabšem obdobju so se znali pobrati in tekmo dobiti brez izgubljenega niza. Napak ni bilo veliko, blestel pa je predvsem Rok Možič, dosegel je 25 točk, štiri neposredno s servisom. Prav servis je bil tokrat močno orožje evropskih podprvakov, dosegli so deset asov, polovico Tine Urnaut.

Tudi Iranci, ki znajo igrati odbojko, a v Nagoji so premagali le Kitajce, so pokazali solidno igro. V prvem nizu so dolgo držali korak, Slovenci so si prvo prednost, večjo od točke, priborili z blokom Jana Kozamernika za 13:11, za tri točke pa so prvič povedli pri izidu 17:14. V končnici sta Urnaut in Možič s servisi poskrbela, da je njuna ekipa niz zanesljivo dobila, izid je bil 25:19.

Foto: Volleyballworld

Dobro igro s končnice prvega niza so Slovenci prenesli na začetek drugega. Povedli so s 6:1, nato pa se je ustavilo. Tekmec je hitro znižal zaostanek, na 17. točki izenačil, takoj zatem pa tudi povedel. Na začetku končnice je tudi vodil z 21:19, a Slovenci so se pravočasno zbrali. Z uspešnimi napadi jih je reševal Možič, piko na i za izid 25:23 pa je z blokom postavil Alen Pajenk.

Naslednji turnir bodo začeli 20. junija v Franciji. Foto: Volleyballworld

Tako kot drugi je bil tudi tretji niz negotov do konca. As Urnauta je sicer Sloveniji zagotovil vodstvo 10:7, toda Iranci so ekspresno odgovorili, s tremi zaporednimi točkami so prišli do izenačenja. Servisi Možiča in Urnauta so spet poskrbeli za lepo prednost Slovenije, po asu slednjega je bilo na semaforju 21:17. Iranci se sicer niso hoteli predati, približali so se na točko zaostanka, toda Možič je popravil svojo napako iz predzadnjega napada in s točko končal tekmo.

Slovenci turnir se zdaj vračajo v domovino, drugi turnir v francoskem Orleansu pa bodo s tekmo proti Argentini začeli 20. junija.

Liga narodov, prvi turnir, četrta tekma, Nagoja Slovenija : Iran s 3:0 (19, 23, 23) * Dvorana Nippongaishi, gledalcev 400, sodnika: Adler (Madžarska), Ovuka (Bih).

* Slovenija: Pajenk 3 (1 blok), Planinšič, Kozamernik 6 (1 as, 1 blok), Kök, Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 2 (2 bloka), Urnaut 13 (5 asov, 2 bloka), Čebulj 9 (1 blok), Možič 25 (4 ase, 1 blok).

* Iran: Mahdi, Mousavi 1, Hazratpourtalatappeh, Amin 5, Esfandiar 6 (1 blok), Manavinezhad, Hajipour 15 (2 bloka), Vadi, Homayonfarmanesh, Salehi, Hossein 3, Karimisouchelmaei 3 (2 bloka), Valizadeh 3, Sharifi 7 (1 as).

