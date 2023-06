Slovenci prek Francozov do druge zmage

Slovenska izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi romunski strateg Gheorghe Cretu in v kateri manjka dolgoletni korektor Tonček Štern, se je po sredini zmagi proti Srbiji (3:1) ter predvsem četrtkovem presenetljivem porazu proti Bolgariji (0:3) hitro pobrala in premagala francosko izbrano vrsto.

Po izenačenem prvem nizu, ki ga je Slovenija dobila po dveh zaporednih francoskih napakah pri izidu 23:23, je bil v drugem odločilen delni izid 5:0 na začetku niza in samozavestnejše slovensko nadaljevanje. V tretjem je bila boljša sicer prav tako oslabljena Francija, v četrtem pa je predvsem po zaslugi odličnega bloka v drugi polovici niza Slovenija vknjižila nove tri točke.

Cretu je na parket od začetka poslal trenutno najmočnejšo zasedbo ob odsotnosti edinega pravega korektorja Tončka Šterna Ob kapetanu Tinetu Urnautu so začeli Rok Možič, Klemen Čebulj, standardni blokerski par Jan Kozamernik ter Alen Pajenk, na mestu podajalca pa je priložnost dobil Gregor Ropret. Jani Kovačič je imel vlogo libera.

Foto: Volleyballworld

Že v prvem nizu, ki je bil kljub hitrem vodstvu Slovencev za tri točke ves čas izenačen, je Ropreta zamenjal Uroš Planinšič, ki je igral tudi v nadaljevanju. Ob koncu niza izenačenega niza je Slovenija izkoristila napaki Francozov za vodstvo z 1:0.

V drugem je Slovenija prikazala še boljšo igro, odločilen pa je bil delni izid 5:0 za vodstvo 10:6. Cretujevi varovanci so nato ves čas držali razliko in jo do konca niza še povečali.

V sprva izenačenem tretjem nizu so Slovenci ob koncu tekmecem dovolili povratek, kar so ob nekaj čudnih odločitvah bosanskega glavnega sodnika sicer oslabljeni olimpijski prvaki izkoristili. Tudi v četrtem nizu so pretili z vse bolj razpoloženim Kevinom Tilliejem, nato pa je znova začel delovati slovenski blok, ki je trikrat ustavil tekmece za vodstvo 18:14. Po tem rešitve za Francoze ni bilo več.

Slovenija je dodobra izkoristila boljši blok, predvsem v odločilnih trenutkih. Planinšič in Kozamernik sta dosegla po tri, Pajenk in Možič pa po dva. Sicer pa sta bili moštvi po številu uspešnih napadov povsem izenačeni (46:46), le izkoristek je bil pri Slovencih boljši. Francozi so napravili tri napake več (35:32), v asih pa je bilo izenačeno (3:3). V nedeljo se bodo pomerili še z Iranom. Foto: Volleyballworld

Najboljši posameznik dvoboja je bil Rok Možič z 21 točkami, 16 jih je dodal kapetan Tine Urnaut. Pri Francozih je Timothee Carle dosegel 16 točk.

Slovenci bodo zadnjo tekmo na prvem turnirju odigrali v nedeljo proti Iranu, začela se bo ob 5.40.