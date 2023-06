Slovenski odbojkarji so vknjižili drugo zmago lige narodov, s 3:1 so premagali Francoze.

Poročilo s tekme:

Liga narodov, prvi turnir, tretja tekma, Nagoja Slovenija : Francija 3:1 (23, 18, -21, 22) * Dvorana Nippongaishi, sodnik in sodnica: Ovuka (BiH) in Kang (Južna Koreja).

* Slovenija: Pajenk 5 (2 bloka), Planinšič 3 (3 bloki), Kozamernik 8 (3 bloki), Kök, Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1 (1 blok), Urnaut 16 (1 as, 1 blok), Čebulj 7, Možič 21 (2 asa, 2 bloka).

* Francija: Corre 2 (1 as, 1 blok), Motta, Tillie 9 (1 blok), Mederic, Bultor 6, Pothron, Diez, Faure 13 (1 as, 3 bloki), Basic, Carle 16 (1 as), Jouffroy 10 (2 bloka), Henno, Loubeyre, Roehrig.

Slovenski odbojkarji so na Japonskem prišli do pomembne zmage. Nasproti jim je stala Francija, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani. Ta je kot edina že uvrščena na domače olimpijske igre, zato lahko v ligi narodov nastopa sproščeno, medtem ko za varovance Gheorgheja Cretuja šteje vsaka točka. In danes so vknjižili vse tri.

Po izenačenem prvem nizu, ki ga je Slovenija dobila po dveh zaporednih francoskih napakah pri izidu 23:23, je bil v drugem odločilen delni izid 5:0 na začetku niza in samozavestnejše slovensko nadaljevanje. V tretjem je bila boljša sicer prav tako oslabljena Francija, četrtega pa so predvsem po zaslugi odličnega bloka v drugi polovici niza s 25:22 dobili Slovenci in zmagali s 3:1.

Kaj je po zmagi povedal Uroš Planinšič?

Slovenija je dodobra izkoristila boljši blok v odločilnih trenutkih, sicer pa sta bili moštvi po številu uspešnih napadov povsem izenačeni (46:46). Francozi so napravili tri napake več (35:32). Najboljši posameznik dvoboja je bil Rok Možič z 21 točkami.

Cretu ponosen na fante

"Če smo proti Bolgariji v ključnih trenutkih pogrešali nekoliko boljši pristop do igre, se je proti Franciji to spremenilo. Tekmecem lahko uspevajo dobre poteze, s katerimi nate ustvarijo pritisk, a če ne prikažeš pravega odziva, si z igrišča lahko poslan zelo hitro. Francozi so na nas pritiskali z dobrimi servisi, medtem ko smo bili mi pri njih uspešni le v nekaterih trenutkih. Podarili smo jim precej točk, ko nismo zadeli igralnega polja. A v ključnih trenutkih, ko sta bili ekipi poravnani, smo kazali pravi obraz. Tudi v tretjem nizu je bilo tako. Izjemno sem ponosen na fante. V težkih trenutkih ni pomembna le odbojkarska igra, pač pa še precej drugih stvari. Vse, kar nas čaka v prihodnje, bo potekalo le še na višji ravni. V ligi narodov se vsak želi izkazati. Vesel sem predstave Uroša Planinšiča. Rad imam takšne bojevnike, kot je on. Slovenija ima na klopi tudi še druge, za katere verjamem, da se bodo izkazali, ko bo prišel njihov čas in jih bomo potrebovali na igrišču," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Cretu.

Gheorghe Cretu je bil z videnim zadovoljen, tudi s predstavo Planinšiča. Foto: Volleyballworld

Po slovensko-francoskem obračunu se bosta v Nagoji pomerila še Iran in Kitajska, prvi po dveh tekmah še nima zmage, druga je po treh pri eni. Nato sledi še dvoboj neporaženih domačinov in Bolgarov.

V Ottawi bodo Američani tretjo zaporedno zmago iskali proti gostiteljem.

Osmerica po 12 tekmah na zaključni turnir Francozi so zmagovalci lanske izvedbe lige narodov, Slovenci so na desetem mestu ostali brez zaključnega turnirja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvega turnirja odigrali v nedeljo ob 5.40, ko jim bo nasproti stal Iran.

Drugi turnir bodo igrali v Franciji, tretjega pa na Filipinih. Po treh turnirjih in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Dolgo in vroče poletje z vrhuncem konec septembra

Liga narodov je le eno od treh tekmovanj, na katerih bodo v vročem in dolgem poletju sodelovali Slovenci. Konec avgusta bodo namreč branili srebro na evropskem prvenstvu, konec septembra pa jih čaka vrhunec reprezentančne sezone − na Japonskem se bodo poskušali premierno uvrstiti na olimpijske igre. Če jim to v Aziji ne bo uspelo, si tekmovanje pod petimi krogi lahko zagotovijo še prek uvrstitve na svetovni jakostni lestvici, zato šteje prav vsaka tekma sezone.

Liga narodov, 1. turnir Sobota, 10. junij Lestvica: