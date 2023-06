Manj kot 20 ur po uvodni kljukici Slovence čaka nov izziv

Slovenski odbojkarji so ligo narodov v sredo odprli z zmago s 3:1 nad okrnjeno reprezentanco Srbije. Po dvoboju z igro niso bili povsem zadovoljni, toliko bolj pa z dejstvom, da so odnesli vse tri točke.

"Pričakovali smo, da bo Srbija na tekmi imela svoje ambicije. Na uvodni tekmi lige narodov nam je nasproti stala dobra ekipa, ki je dobro opravila delo. Srbi so na uvodu izkoristili nekaj naših napak, a se nam je uspelo vrniti v igro. Potek tekme je bil precej poravnan. V prvem nizu je pri servisu dobro deloval le Kozamernik. V nadaljevanju pri udarcih izza zadnje črte nismo več uporabljali toliko moči, ampak alternative. Tekmecem je to povzročilo nekaj težav in spremenilo potek obračuna. Ne morem biti povsem zadovoljen z igro v bloku, v kateri bi pri čistih položajih morali imeli boljši izkoristek. Temu bo treba posvetiti pozornost na naslednjih treningih in tekmah. Sicer sem vesel, da smo lahko igrali proti enemu najboljših korektorjev na svetu. To nam je dalo točno to, kar smo pričakovali in želeli – težko tekmo. Le s takšnimi namreč lahko izboljšaš svojo igro," je misli po uvodni zmagi strnil selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Gheorghe Cretu ni bil povsem zadovoljen s predstavo na prvi tekmi, bolj pa z dejstvom, da so osvojili vse tri točke. Foto: Volleyballworld

Njegovi varovanci bodo točkovni izkupiček poskušali okrepiti danes ob 12. uri po lokalnem času (5. uri po srednjeevropskem), ko jim bodo nasproti stali Bolgari. Ti so na uvodnem srečanju z 2:3 izgubili proti Kitajski in so pri eni točki.

V Nagoji bosta nato na sporedu še dve tekmi, Srbi se bodo pomerili s Kitajci, Poljaki pa z Iranom. Na drugem turnirju v Ottawi si bodo nasproti stali Nizozemci in Kubanci, Italijani in Američani, za konec četrtkovega sporeda pa sledi še južnoameriški dvoboj med Argentino in Brazilijo.

Osmerica po 12 tekmah na zaključni turnir Francozi so zmagovalci lanske izvedbe lige narodov, Slovenci so na desetem mestu ostali brez zaključnega turnirja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenci bodo imeli v petek tekmovanja prost dan, v soboto jim bodo nasproti stali Francozi (5.40), v nedeljo pa se bodo za konec prvega turnirja (5.40) na Japonskem pomerili še z Iranom.

Drugi turnir bodo igrali v Franciji, tretjega pa na Filipinih. Po treh turnirjih in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Dolgo in vroče poletje z vrhuncem konec septembra

Liga narodov je le eno od treh tekmovanj, na katerih bodo v vročem in dolgem poletju sodelovali Slovenci. Konec avgusta bodo namreč branili srebro na evropskem prvenstvu, konec septembra pa jih čaka vrhunec reprezentančne sezone − na Japonskem se bodo poskušali premierno uvrstiti na olimpijske igre. Če jim to v Aziji ne bo uspelo, si tekmovanje pod petimi krogi lahko zagotovijo še prek uvrstitve na svetovni jakostni lestvici, zato šteje prav vsaka tekma sezone.

Liga narodov, 1. turnir Četrtek, 8. junij Lestvica: