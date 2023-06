Slovenci ligo narodov odprli z zmago

Liga narodov, 1. turnir Sreda, 7. junij Lestvica:

Na Japonskem (Nagoja) in v Kanadi (Ottawa) potekata uvodna turnirja lige narodov, v kateri sodeluje 16 reprezentanc. Med temi je tretjič tudi slovenska, ki se mudi v Aziji.

Varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja pravkar igrajo prvo tekmo proti Srbom, ki so prišli z okrnjeno zasedbo. Tudi Slovenci niso v popolni postavi, manjkata dva standardna člena, korektor Tonček Štern in podajalec Dejan Vinčić.

Cretu je ob odsotnosti Šterna in Vinčića začel s pričakovano šesterico Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Tine Urnaut, Rok Možič, Gregor Ropret in Klemen Čebulj. Slovenci so Srbom hitro ušli na 5:0, v prvih dveh tretjinah uvodnega niza narekovali tempo, nato pa tekmecu dopustili, da se jim je pri 18:18 povsem približal. Sledil je izenačen zaključek niza, ki se je končal na razliko. Slovenci prvih šest zaključnih žog niso izkoristili, sedmo pač in niz dobili z 31:29. Urnaut je dosegel 7 točk, Možič 6, Pajenk 4.

Reprezentanci sta se do sredine drugega niza izmenjevali v tesnem vodstvu, ko pa so varovanci Igorja Kolakovića povedli s 15:14, vodstva niso več izpustili iz rok, ob koncu niza so prednost le še večali in s 25:19 izenačili na 1:1 v nizih. Slovenci so skoraj od začetka tretjega niza narekovali tempo in ga dobili s 25:20.

V Nagoji bodo po slovensko-srbskem dvoboju igrali še Poljaki in Francozi, v Kanadi se bodo Američani merili z Nizozemci, Brazilci pa z Nemci.

Osmerica po 12 tekmah na zaključni turnir

Slovenci bodo v četrtek ob 5. uri igrali z Bolgari, v petek bodo imeli tekmovanja prost dan, v soboto jim bodo nasproti stali Francozi (5.40), v nedeljo pa se bodo za konec prvega turnirja (5.40) pomerili še z Iranom.

Drugi turnir bodo igrali v Franciji, tretjega pa na Filipinih. Po treh turnirjih in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Liga narodov, 1. turnir Sreda, 7. junij Lestvica: