Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarji so prispeli v Nagojo, kjer bodo v sredo odigrali prvo tekmo lige narodov. Nasproti jim bodo stali Srbi.

Slovenski odbojkarji so prispeli v Nagojo, kjer bodo v sredo odigrali prvo tekmo lige narodov. Nasproti jim bodo stali Srbi. Foto: OZS

Slab mesec dni zatem, ko je romunski strateg Gheorghe Cretu zbral prve varovance na pripravah v Ljubljani, njegova zasedba odšteva ure do začetka prvega tekmovanja v dolgih mesecih, ki jih bodo preživeli skupaj.

Slovenska reprezentanca je v soboto z dunajskega letališča odpotovala na Japonsko ter dan in nekaj ur po začetku potovanja prispela na letališče v Nagoji. "Končno," so ob tem zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Japonsko velemesto bo prihajajoči teden gostilo enega od uvodnih turnirjev lige narodov, na katerem bodo Slovenci odigrali štiri tekme.

Zbrati čim več točk Slovenci bodo v sklopu lige narodov poskušali ubrati čim več točk, pomembnih tudi v boju za olimpijske igre. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Ligo narodov v prvem delu sestavlja 16 reprezentanc, ki se bodo merile na treh turnirjih, Slovenci bodo po Nagoji igrali še v Franciji v Orleansu (20.–25. junij) in na Filipinih v Pasay Cityju (4.–9. julij). Najboljših osem ekip po vseh treh turnirjih bo sodelovalo še na zaključnem turnirju v Gdansku (19.–23. julij).

Cilj Slovencev je na vsakem obračunu lige narodov nabrati čim več točk za svetovno jakostno lestvico, prek katere se bo v primeru neuspešnih olimpijskih kvalifikacij (Slovenci jih bodo oktobra igrali na Japonskem) še mogoče uvrstiti na olimpijske igre, ki so glavni cilj te generacije.

"Vsakemu lahko odščipnemo točko ali ga premagamo"

A vrnimo se v Nagojo. Cretujeva četa se bo morala kaj hitro prilagoditi na sedemurno časovno razliko, saj jo prva tekma čaka že v sredo ob 15. uri po lokalnem času (8. po slovenskem). Uvodni tekmec bodo Srbi, dan zatem jih čaka srečanje z Bolgari. Po dnevu premora se bodo v soboto zoperstavili Franciji, v nedeljo pa še Iranu.

Slovenci se bodo na prvem turnirju na Japonskem merili s Srbi, Bolgari, Francozi in Iranci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Težko bo, vsi štirje tekmeci so zelo kakovostni, a menim, da lahko vsakemu tekmecu odščipnemo točko ali pa ga premagamo. Naš glavni cilj so sicer olimpijske kvalifikacije, a vse tekme prej bodo prav tako pomembne, saj so usmerjene k olimpijskim igram, tako da bomo dobro motivirani," pred začetkom tekmovanja razmišlja prosti igralec Jani Kovačič.

Slovenci bodo na Japonskem pogrešali dva standardna člana, korektorja Tončka Šterna pestijo težave s kolkom, podajalec Dejan Vinčić pa se je po klubski sezoni odpravil na operacijo komolca.

Japonci bodo konec septembra gostili enega od turnirjev olimpijskih kvalifikacij, na katerem bodo sodelovali tudi Slovenci. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Začetek in konec dolgih tekmovalnih mesecev na Japonskem

Liga narodov je prvo od treh tekmovanj, na katerih bodo Slovenci sodelovali vse do 8. oktobra. Po zaključku lige narodov jih čaka evropsko prvenstvo, ki ga bodo začeli 30. avgusta v Varni v Bolgariji, med 30. septembrom in 8. oktobrom pa se bodo znova vrnili na Japonsko. V Tokiu bodo poskušali uresničiti sanje in se uvrstiti na premierne olimpijske igre.

Liga narodov, 1. turnir (Nagoja), slovenske tekme Sreda, 7. junij

15.00 Slovenija - Srbija (8.00 slovenski čas) Četrtek, 8. junij

12.00 Slovenija - Bolgarija (5.00) Sobota, 10. junij

12.40 Francija - Slovenija (5.40) Nedelja, 11. junij

12.40 Slovenija - Iran (5.40)