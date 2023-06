Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v soboto odpotovala na Japonsko, kjer bo prihodnji teden odigrala prvi turnir lige narodov − pomerila se bo s Srbijo, Bolgarijo, Francijo in Iranom. Na seznamu selektorja Gheorgheja Cretuja je 14 odbojkarjev, a med njimi ni standardnega člana, korektorja Tončka Šterna, ki ga pesti poškodba kolka. "Jasno je, da ga bomo pogrešali, vemo, koliko je že dal tej ekipi, kako pomemben je, a nimamo časa za objokovanje, treba je odigrati s tistimi, ki so na razpolago," pravi romunski strateg.

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je prvi turnir lige narodov, ki ga bo odigrala na Japonskem, natančneje v Nagoji, kamor bo odpotovala v sobotnih jutranjih urah. Čakajo jo atraktivni tekmeci. Uvodni dvoboj bodo Slovenci odigrali s Srbi v sredo, 7. junija (ob 8. uri po srednjeevropskem času), dan za tem se bodo pomerili z Bolgari, po dnevu premora sledi obračun s Francijo, za konec turnirja pa z Iranom.

Gheorghe Cretu bo na Japonsko odpeljal 14 odbojkarjev. Foto: Boštjan Podlogar/STA "Vsi nasprotniki so se v pripravah srečevali s podobnimi težavami kot mi, nekateri igralci so sezone končali zelo hitro, drugi zelo pozno, tu so tudi poškodbe. Na začetku bodo vse ekipe stavile na igralce, ki so v tem trenutku v najboljši pripravljenosti. Morda bomo na Japonskem na delu lahko videli nekoliko drugačno ekipo Francije, kot smo je vajeni, a bo še bolj nevarna, saj se njeni igralci borijo za mesto v ekipi. Bolgari imajo precej mladih odbojkarjev, ki se bodo pod vodstvom novega selektorja želeli dokazati. Iran prihaja v kompletni postavi, tudi z dvema pomembnima posameznikoma, ki sta lani manjkala. Naša prva tekmica Srbija je medtem vsem dobro znana, ni je treba dodatno predstavljati, ima vrhunske igralce," je na novinarski konferenci dejal selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Brez korektorja: Ni časa za objokovanje

Na Daljni vzhod bo odpeljal 14 varovancev, med katerimi ne bo korektorja Tončka Šterna, ki ga pesti poškodba kolka. Standardnemu reprezentantu zadnjih let poškodba onemogoča normalna treniranje in igranje. Danes je imel pregled, ki bo dal več odgovorov o resnosti težav.

Slovenci na Japonskem ne bodo mogli računati na korektorja Tončka Šterna, ki ga pesti poškodba kolka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Danes ima pregled pri specialistu, ko bomo vedeli kaj več, bomo lahko tudi povedali kaj več. Nihče ne ve, kako dolgo ne bo mogel pomagati, ali bosta to dva tedna, mesec, ne vemo ... Treba je gledati na njegovo zdravje, upoštevati zdravniško mnenje. Jasno je, da ga bomo pogrešali, vemo, koliko je že dal tej ekipi, kako pomemben je, a nimamo časa za objokovanje, treba je odigrati s tistimi, ki so na razpolago. Težko bo, že prej smo vedeli, da je pred nami težko poletje, zdaj je na ekipi, da še toliko bolj strne vrste," je o težavah Šterna dejal romunski strateg na slovenski klopi, ki tako na Japonsko ne bo odpeljal nobenega korektorja, ima pa v mislih več scenarijev, kako zapolniti nastalo vrzel: "Imamo določene igralce, ki lahko igrajo različne igralne sisteme in zamenjajo igralno mesto."

Reprezentanci prav tako ne more pomagati še en standardni član, podajalec Dejan Vinčić, ki se je po klubski sezoni odpravil na operacijo komolca.

Osredotočeni nase "Mislim, da smo naredili največ, kar smo lahko v tem obdobju. Dobro smo izkoristili vse treninge, se jim zelo posvetili, da bomo v najboljši formi že na prvem turnirju." Foto: Sportida

Liga narodov je prvo od treh tekmovanj slovenske izbrane vrste v tem poletju in začetku jeseni, pozneje jo čakajo še evropsko prvenstvo in olimpijske kvalifikacije, ki so osrednji cilj, a bodo tudi preostale tekme pomembne v boju za čim višje mesto na svetovni lestvici, prek katere je v primeru neuspešnih olimpijskih kvalifikacij še mogoča uvrstitev na olimpijske igre v Parizu prihodnje leto.

"Mislim, da smo naredili največ, kar smo lahko v tem obdobju. Dobro smo izkoristili vse treninge, se jim zelo posvetili, da bomo v najboljši formi že na prvem turnirju. Vsaka tekma je za nas pomembna in temu primerno se bomo borili. Poskušali bomo zbrati čim več točk, saj vemo, kakšne so možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. Razmišljali bomo o eni tekmi na enkrat. Osredotočeni smo samo nase, želimo izkoristiti svoje prednosti, na Japonskem pa bomo začeli razmišljati o tekmecih. Vsako tekmo gremo na zmago, kot ponavljam že deset let, če bomo dobro igrali, lahko premagamo vsakega," je razmišljal kapetan Tine Urnaut.

Ta se po nekaj tednih znova vrača na Japonsko, kjer je preživel že klubsko sezono in dobro ve, kako zahtevno je premoščanje časovnih pasov: "Prvo noč še lahko spiš, saj si utrujen od letenja, potem pa potrebuješ vsaj en dober teden do 14 dni, nazadnje sem potreboval dva tedna, da sem prišel v normalni ritem spanja. Bo pa kar borba, podobno kot na Filipinih ... Kdor pride tja še dan ali dva prej, ima veliko prednost."

"Vsakemu tekmecu lahko odščipnemo točko ali pa ga premagamo," pravi libero Jani Kovačič. Foto: Ana Kovač

"Pokazali, da si želimo zmagati na vsaki tekmi"

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali dve tekmi, pretekli konec tedna so dvakrat premagali Nizozemsko. "S fanti smo zdaj počasi pripravljeni, saj je bilo kar nekaj igralcev na začetku priprav odsotnih. Mislim, da smo trenerju z delom pokazali, da si želimo zmagati na vsaki tekmi. Na Nizozemskem smo odigrali nekaj lepih nizov, so pa bili tudi padci v igri, a menim, da lahko na turnir na Japonskem vstopimo pozitivnih misli," pravi eden tistih, ki je bil del priprav od prvega dne, Jani Kovačič.

V domovino bi si vsak razumljivo želel vrniti s štirimi zmagami: "Težko bo, vsi štirje tekmeci so zelo kakovostni, a menim, da vsakemu tekmecu lahko odščipnemo točko ali pa ga premagamo. Naš glavni cilj so sicer olimpijske kvalifikacije, a vse tekme prej bodo prav tako pomembne, saj so 'usmerjene' k olimpijskim igram, tako da bomo dobro motivirani."

Slovence na prvem turnirju čakajo tekme s Srbijo, Bolgarijo, Francijo in Iranom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po Japonski v Francijo in na Filipine, osmerica nato še na Poljsko

Turnir na Japonskem bo prvi izmed treh v rednem delu lige narodov. Po štiri tekme slovensko vrsto nato čakajo še v Franciji (20.–25. junij) in na Filipinih (4.–9. julij). Rezultatska uspešnost jo lahko popelje še na Poljsko, kjer se bo med 19.–23. julijem odvijala končnica tekmovanja, na kateri bo sodelovala osmerica. Konec avgusta se bo nato začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa bodo še kvalifikacije za olimpijske igre.

Liga narodov, 1. turnir (Nagoja), slovenske tekme Sreda, 7. junij

15.00 Slovenija - Srbija (8.00 slovenski čas) Četrtek, 8. junij

12.00 Slovenija - Bolgarija (5.00) Sobota, 10. junija

12.40 Francija - Slovenija (5.40) Nedelja, 11. junij

12.40 Slovenija - Iran (5.40)