Še druga zmaga slovenskih odbojkarjev na Nizozemskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nedeljskem obračunu je selektor Gheorghe Cretu pošteno premešal igralske karte. Uvodoma je na igrišče poslal Jana Kozamernika in Klemna Čebulja, ki dan poprej nista igrala. Ob tem je že od začetka izdatno vlogo na igrišču namenil reprezentančnemu novincu Roku Bračku, s klopi pa so tekmo v celoti spremljali Tine Urnaut, Alen Pajenk in Tonček Štern.

"Vsi, ki smo dobili priložnost za igro, smo jo dobro izkoristili. Nizozemci so bili odličen tekmec za pripravljalna preizkusa. Izjemno sem užival v vzdušju na tekmah. Zelo sem vesel, da sem lahko del te ekipe. Ko imaš ob sebi tako dobre soigralce, je proti vsakemu tekmecu igrati veliko lažje," veselja po tekmi ni skrival Bračko, za katerega sta bila nastopa na Nizozemskem debitantska v članskem slovenskem dresu.

Prav 19-letni sprejemalec je bil s 15 točkami najboljši posameznik svoje ekipe. V napadu je bil uspešen v 57 odstotkih, izkupičku je dodal tudi tri bloke. S točko manj ob bloku več mu je sledil Rok Možič.

"Z dvema zmagama na Nizozemskem smo lahko zelo zadovoljni. Vesel sem, da so priložnost za dokazovanje dobili tudi mlajši soigralci. Rok Bračko se je na drugi tekmi izjemno izkazal. Na tekmi smo v naši igri videli nekaj dobrih, pa tudi nekaj slabših trenutkov. Podobno kot v soboto tudi tokrat pri vodstvu v končnici niza nismo uspeli zaključiti tako, kot bi bilo potrebno. V igri lahko popravimo še kar nekaj stvari, sta pa dve zmagi zagotovo odlična popotnica," je vikend v deželi tulipanov ocenil Mariborčan v slovenskem dresu.

Reprezentanca se bo v domovino vrnila v ponedeljek, treninge v Ljubljani pa nadaljevala v sredo. V soboto se bo podala na pot na Japonsko, kjer jo od prihodnje srede čakajo nastopi na prvem turnirju lige narodov. V Nagoji bo uvodnemu obračunu s Srbijo sledila četrtkova tekma z Bolgarijo. Po prostem dnevu se bodo Slovenci v zaporednih dneh po robu postavili še Francozom in Irancem.

Slovenska reprezentanca: Sprejemalci: Črtomir Bošnjak, Rok Bračko, Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Tine Urnaut



Srednji bloker: Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Sašo Štalekar



Prosta igralca: Jani Kovačič, Žiga Kumer



Podajalca: Uroš Planinšič, Gregor Ropret



Korektor: Tonček Štern

Preberite še: