Slovenci na Nizozemskem iščejo pripravljalne odgovore

Po treh tednih od začetka priprav slovenske odbojkarske reprezentance na dolgo in pomembno poletje je čas za prvi pripravljalni tekmi. Slovenci se bodo z Nizozemci ob 16. uri pomerili v Doetinchemu, v nedeljo pa v Zwolleju. Nizozemska je na svetovni jakostni lestvici štiri mesta nižje od devete Slovenije.

Romunski strokovnjak na slovenski klopi Gheorghe Cretu je v začetku tedna na pripravah reprezentance pozdravil še zadnja razpoložljiva izbranca Klemna Čebulja in Jana Kozamernika. Na Nizozemsko je odpeljal 15 igralcev. Na seznamu potnikov so podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret, sprejemalci Rok Bračko, Črt Bošnjak, Klemen Čebulj, Rok Možič in Tine Urnaut, korektor Tonček Štern, srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar ter prosta igralca Jani Kovačič in Žiga Kumer. Z ekipo bo odpotoval tudi Matej Kök, ki je po dogovoru s selektorjem reprezentančne priprave podaljšal do odhoda v klub v Južni Koreji.

"Na Nizozemskem želim videti tisto, kar smo igralcem govorili v dosedanjem delu priprav. Žogo želim na naši strani in da bomo mi tisti, ki bomo narekovali ritem. Za to bo potrebna dobra obramba, saj imamo v napadu kar nekaj fantov, ki znajo izkoristiti šibkosti tekmecev," pred prvim srečanjem pravi Cretu.

Reprezentanci se bosta v nedeljo pomerili še v Zwolleju.

Slovenci se bodo po vrnitvi nekaj dni pripravljali v domovini, nato pa odpotovali na Daljni vzhod, kjer jih čaka prvi turnir lige narodov. Prvo tekmo na Japonskem bodo odigrali v sredo, 7. junija, ko jim bodo nasproti stali Srbi, dan pozneje se bodo merili z Bolgari, po dnevu premora pa sledita še tekmi s Francijo in Iranom.

Pripravljalna tekma, Doetinchem, SaZa Topsportha Sobota, 27. maj

16.00 Nizozemska - Slovenija