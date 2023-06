Slovenski odbojkarji so na prvem turnirju lige narodov trikrat zmagali in enkrat izgubili.

Foto: Volleyballworld

"Na vseh štirih tekmah slovenske reprezentance smo spremljali izenačeno igro. Zagotovo bi lahko storili več, a tudi to je del tekmovanj. Še naprej bomo morali delati na tem, da se bomo znali bolje odzvati v neugodnih situacijah," je po koncu uvodnega turnirja odbojkarske lige narodov, na katerem so Slovenci vknjižili tri zmage in poraz – za konec so s 3:0 premagali Iran – dejal Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu. Slovenci prihodnjo nedeljo potujejo na drugi turnir, v Franciji jim bodo nasproti stale Argentina, Kanada, Kuba in Brazilija.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je odkljukala prvi turnir nove sezone lige narodov, v kateri nastopa tretjič. Pred dvema letoma je bila četrta, lani pa na desetem mestu ostala brez zaključnega turnirja. Tega si bo po treh turnirjih in 12 tekmah zagotovilo osem od sodelujočih 16 reprezentanc.

Varovanci Gheorgheja Cretuja so turnir začeli z zmago s 3:1 proti Srbiji, nadaljevali s porazom z 0:3 proti Bolgariji, zmago s 3:1 proti Franciji in končali z zmago s 3:0 proti Iranu. Iz Azije, kamor so odpotovali brez korektorja Tončka Šterna, kar je zahtevalo sistemske prilagoditve, se Slovenci vračajo s tremi zmagami in devetimi točkami od mogočih 12, tako da bodo po prvem delu v zgornjem delu lestvice.

"Zmagali smo po treh nizih, a pot do tega uspeha še zdaleč ni bila tako lahka, kot je morda sprva videti. Resnično smo se mogli potruditi in pokazati največ, česar smo sposobni," je po zmagi nad Iranom dejal Alen Pajenk. Foto: Volleyballworld

"Ni bilo tako lahko, kot je morda sprva videti"

"Ne bi rekel, da so se v naši igri pojavljala nihanja, saj vsaka vrhunska reprezentanca zna igrati odbojko. Nič drugače ni z Iranci, ki so telesno izredno močna ekipa. Zmagali smo po treh nizih, a pot do tega uspeha še zdaleč ni bila tako lahka, kot je morda sprva videti. Resnično smo se mogli potruditi in pokazati največ, česar smo sposobni. Borili smo se za vsako žogo in tako premagali Iran," je po zmagi s 25:19, 25:19, 25:19 v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal srednji bloker Alen Pajenk.

"Zagotovo bi lahko storili več, a tudi to je del tekmovanj. Še naprej bomo morali delati na tem, da se bomo znali bolje odzvati v neugodnih situacijah," pravi selektor Cretu. Foto: Volleyballworld

"Še naprej delati na tem, da se bolje odzovemo v neugodnih položajih"

"Za ekipami je zahteven turnir lige narodov, zlasti zaradi dolgega potovanja na prizorišče. Za veliko igralcev so bile to prve tekme po dolgih klubskih sezonah. Ena ključnih dejavnikov sta bila odnos do igre in telesna pripravljenost igralcev. Ob tem je bilo pomembno, koliko mirne krvi in visoke ravni osredotočenosti so ti uspeli zadržati v ključnih trenutkih tekme. To je delalo razliko na večini obračunov. Na vseh štirih tekmah slovenske reprezentance smo spremljali izenačeno igro. Zagotovo bi lahko storili več, a tudi to je del tekmovanj. Še naprej bomo morali delati na tem, da se bomo znali bolje odzvati v neugodnih situacijah," pa je po koncu turnirja razmišljal selektor Cretu.

V sredo nadaljevanje priprav, prihodnji teden v Francijo

Slovenska reprezentanca se bo v domovino vrnila v ponedeljek, po prostem torku pa s treningi v Ljubljani nadaljevala v sredo. Že v nedeljo se bo znova podala na pot in sicer v Francijo, kjer jo čaka drugi turnir lige narodov. V Orleansu se bo prihodnji torek najprej srečala z Argentino (17.00), dan kasneje s Kanado (17.00) in v petek še s Kubo (20.30). Nastope v deželi galskih petelinov bo zaključila z nedeljskim obračunom z Brazilijo (17.00).

Slovenci bodo drugi turnir med 20. in 24. junijem igrali v Franciji. Foto: Volleyballworld

Po treh turnirjih – Slovenci bodo tretjega igrali na Filipinih – in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.