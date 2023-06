Na Filipine po vozovnico za končnico #video

Izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja so v preteklih tednih nastopili na turnirjih v Nagoji na Japonskem in v Orleansu v Franciji. Z obeh so se vrnili s tremi zmagami in enim porazom. Na svoji poti so premagali Srbe, Francoze, Irance, Argentince, Kanadčane in Kubance, premoč pa morali priznati Bolgarom in Brazilcem.

Po osmih izmed 12 tekem prvega dela na lestvici lige narodov Slovenija zaseda visoko četrto mesto in je na dobri poti, da si znova zagotovi mesto med druščino, ki jo v drugi polovici julija čakajo četrtfinalni dvoboji na zaključnem turnirju v poljskem Gdansku. Med osmerico sodelujočih bodo kot gostitelji zagotovo Poljaki, ki trenutno zasedajo peto mesto, ob njih pa še sedem najuspešnejših ekip po treh turnirjih.

Prav Poljaki bodo v Pasay Cityju na Filipinih prvi tekmeci Slovencev. Tekma bo na sporedu v sredo, 5. julija, ob 13. uri po slovenskem času. V naslednjih dveh dneh sledita tekmi s Kitajsko (14. mesto, izkupiček 2-6, pet točk) in Italijo (7., 5-3, 15). Prva se bo začela ob 13. uri, druga pa zgolj 20 ur kasneje. Po dnevu premora se bodo v nedeljo slovenski odbojkarji pomerili še z Nizozemsko (8., 4-4, 14), ki so jo dvakrat odpravili že na pripravljalnih tekmah pred začetkom omenjenega tekmovanja. Nedeljska tekma bo na sporedu znova ob 9. uri.

"Ohraniti moramo mirno glavo in ostati osredotočeni"

"Pred nami je dolgo potovanje. Ohraniti moramo mirno glavo in ostati osredotočeni. Čakajo nas nove tekme, s katerimi bomo zbirali točke za svetovno jakostno lestvico ter seveda za zagotovitev mesta na zaključnem turnirju v Gdansku," je o jasnem cilju v Aziji uvodoma spregovoril selektor Cretu in dodal: "V ligi narodov nastopa le smetana najboljših ekip na svetu. Ne glede na to, kdo stoji na drugi strani mreže, ga je Slovenija s pravo osredotočenostjo sposobna premagati!"

Cretu je pred četrtkovim treningom sedmi sili razkril, da se je štab že poglobljeno lotil analiz vsakega izmed tekmecev na Filipinih. Obenem je pristavil: "Še vedno obstaja možnost, da bo z ekipami na Filipine pripotoval kakšen nov odbojkar. Delo bomo tako lahko zaključili šele tam, saj bodo postave znane v zadnjih dneh pred prvimi tekmami."

Alen Pajenk:

"Čakajo nas dvoboji s svetovnimi odbojkarski velesilami"

Kaj prinašajo tekme v eni najbolj naseljenih držav na svetu, se dobro zavedajo tudi odbojkarji. "Pričakujemo, da bodo na Filipine vsi prišli optimalno pripravljeni in si, tako kot mi, skušali zagotoviti zadnje točke za preboj na zaključni turnir. Na tekmah bo najpomembneje, da jih bomo odigrali s kar se da najvišjo mero osredotočenosti," pravi sprejemalec Klemen Čebulj, ki uspešno krpa vrzel na mestu korektorja.

Veliko dela je na zadnjem turnirju v Franciji opravil tudi Žiga Štern, ki prav tako poudarja, da bo vse odvisno predvsem od slovenske ekipe. "Na Filipinih nas čakajo dvoboji s svetovnimi odbojkarski velesilami. A v prvi vrsti moramo narediti vse, da bomo mi tisti, ki bomo na igrišču pokazali vse, česar smo sposobni. Če bo tako, verjamem, da se nimamo česa bati!" je poudaril.

Gregor Ropret:

Vsaka tekma prinaša ali odvzema točke

Uspešnost nastopov na Filipinih ne bo pomembna le za lestvico lige narodov, na kateri je brez poraza na vrhu Japonska, s sedmimi zmagami ji sledijo ZDA, z enakim izkupičkom, a točko več od Slovenije pa je tretja Brazilija. Vsaka tekma prinaša ali odvzema tudi točke na svetovni odbojkarski jakostni lestvici, ki bo poleti prihodnje leto merilo za dodelitev zadnjih vstopnic na olimpijske igre ekipam, ki si mesta v Parizu ne bodo zagotovile skozi jesenske kvalifikacije. Slovenija je na lestvici ohranila svoj položaj – na osmo mesto je napredovala, ker je svetovna odbojkarska zveza s seznama naknadno umaknila Rusijo –, a se precej približala vzponu. Za sedmouvrščeno Argentino zaostaja za manj kot točko in pol.

Na Filipine se bo slovenska reprezentanca prek letališča v Zagrebu podala v soboto.