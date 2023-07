Slovenci po zmagi nad Kitajci že z vstopnico za Gdansk

Slovenski odbojkarji so s 3:1 premagali Kitajce in si zagotovili nastop na zaključnem turnirju osmerice, ki se bo v Gdansku začel 19. julija.

Slovenski odbojkarji so s 3:1 premagali Kitajce in si zagotovili nastop na zaključnem turnirju osmerice, ki se bo v Gdansku začel 19. julija. Foto: Volleyballworld

Slovenski odbojkarji so v ligi narodov že dve tekmi pred koncem izpolnili cilj. Z zmago proti Kitajski s 3:1 (21, 20, -24, 22) so se uvrstili na zaključni turnir najboljših osem ekip v Gdansku. Za varovance Gheorgheja Cretuja je bila to sedma zmaga na deseti tekmi v ligi.

Slovenski odbojkarji so za potrditev vstopnice za zaključni turnir potrebovali zmago s 3:0 ali 3:1. Po dveh nizih je kazalo, da bodo do tega z lahkoto prišli, v tretjem nizu so imeli že tudi dve zaključni žogi, a ju zapravili. Ko je bilo v četrtem nizu že 15:10 za Kitajce, se je napovedovalo, da bi lahko Slovenija po Poljski še na drugi tekmi zapravila vodstvo 2:0, vendar se to ni zgodilo.

Ko so uvideli, da je vrag odnesel šalo, so prestavili v prestavo višje. Klemen Čebulj z 21 točkami najučinkovitejši v slovenski vrsti, Jan Kozamernik s štirimi asi najboljši server na tekmi, Žiga Štern, ki je na mestu uspešno zamenjal Roka Možiča, in podajalec Uroš Planinšič, ta je dobil priložnost za igro v četrtem nizu, so bili tvorci preobrata za zmago s 3:1.

Žiga Štern je znova odlično izkoristil ponujeno priložnost. Foto: Volleyballworld

Začetek tekme je kazal na to, da je Slovenija precej kakovostnejši tekmec in da bi tekmo morala dobiti. Povedla je z 11:5, a nato so se začela nihanja v igri, ki so bila prisotna skozi vso srečanje. Kitajci so se nekajkrat približali na točko zaostanka, zadnjič pri izidu 22:21, toda v sami končnici so se jim zatresle roke, naredili so nekaj napak, kar je Sloveniji omogočilo vodstvo z 1:0.

Tudi v drugem nizu so imeli evropski podprvaki ves čas pobudo, pri izidu 22:15 je kazalo, da bodo gladko povedli z 2:0, toda nato so dovolili tekmecem tri zaporedne točke. Točka Šterna in neubranljivi servis Čebulja pa sta poskrbela, da je Slovenija vendarle brez posebne drame vodstvo povišala.

Klemen Čebulj je vknjižil 21 točk. Foto: Volleyballworld

Dobro ji je kazalo tudi v tretjem nizu, a je vodstvo 24:22 zapravila, tekmec pa je s štirimi zaporednimi točkami prišel do niza. Nato so Kitajci nadaljevali z zanesljivo igro, njihovo vodstvo 15:10 Sloveniji ni obetalo nič dobrega, toda v nadaljevanju so se vendarle zbrali. As Šterna je pomenil vodstvo 17:16. Tekmec se sicer še ni dal, še enkrat je povedel z dvema točkama razlike (19:21), toda Slovencem je uspel še en juriš, piko na i sta postavila blok Čebulja in as Kozamernika.

Slovence v petek ob 9. uri čaka tekam s svetovnimi in evropskimi prvaki. Foto: Volleyballworld

V petek se bodo Slovenci, trenutno četrtouvrščeni na lestvici lige, merili s svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani, ti so trenutno štiri točke za Slovenijo na petem mestu.