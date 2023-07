"Današnja tekma je bila v predvsem zelo pomembna za lestvico, štel je vsak niz in skoraj vsaka točka. Vsi vemo, kaj nam vse to prinaša. Morali smo igrati z vso močjo in tudi pametno. Vesel sem, da so se igralci po tekmi z Italijo tako dobro odzvali. Ni nam bilo lahko. Zelo sem ponosen na svoje igralce, da so, ko so Nizozemci igrali zares dobro in zares močno pritiskali na nas, odigrali odraslo," je po zmagi slovenske odbojkarske reprezentance na zadnji tekmi rednega dela lige narodov s 3:0 nad Nizozemsko dejal njen selektor Gheorghe Cretu. Slovenci se bodo v četrtfinalu zaključnega turnirja lige narodov, ki ga bo med 19. in 23. julijem gostila Poljska, pomerili z drugo reprezentanco rednega dela, torej z ZDA ali Japonsko.

Slovenski odbojkarji so po petkovem porazu z Italijo (0:3) in sobotnem prostem tekmovalnem dnevu redni del lige narodov v Pasay Cityju na Filipinih danes končali z zmago s 3:0 (20, 30, 22) nad Nizozemsko in sedmim mestom.

Nastop na zaključnem turnirju osmerice so si zagotovili že pred nedeljskim dvobojem, ki pa je imel zanje kljub vsemu pomembno težo, saj bi jim pridobljene točke za svetovno lestvico lahko še kako prav prišle, ko bodo v igri olimpijske igre.

"Zelo sem ponosen na svoje igralce, da so, ko so Nizozemci igrali zares dobro in zares močno pritiskali na nas, odigrali odraslo." Foto: Volleyballworld "Današnja tekma je bila predvsem zelo pomembna za lestvico, štel je vsak niz in praktično vsaka točka. Vsi vemo, kaj nam vse to prinaša. Morali smo igrati z vso močjo in tudi pametno. Vesel sem, da so se igralci po tekmi z Italijo tako dobro odzvali. Ni nam bilo lahko. Na začetku smo proti Poljakom odigrali pet nizov, takoj je sledila težka tekma s Kitajsko, zatem še tretja zaporedna z Italijo. Porabili smo veliko energije in se tudi čustveno izpraznili. Danes sem čakal, da bom igralce spet videl povezane na igrišču, da se bodo borili v vseh trenutkih, ki jih bo ponudila tekma, tako v lažjih kot v težkih. Zelo sem ponosen na svoje igralce, da so, ko so Nizozemci igrali zares dobro in zares močno pritiskali na nas, odigrali odraslo. To je danes pomenilo razliko in zelo ponosen sem na fante," je po zanesljivi zmagi nad tulipani v pogovoru z Odbojkarsko zvezo Slovenije razmišljal selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Sedem udeležencev znanih Na zaključnem turnirju osmerice v Gdansku bodo sodelovali: Poljaki, Slovenci, Japonci, Američani, Brazilci, Argentinci, Italijani. Zadnjo vstopnico v rokah trenutno držijo Srbi. Z zmago nad Nemčijo jih lahko prehitijo Francozi.

"Pokazali smo, da znamo stopiti skupaj in odigrati vso tekmo tako, kot znamo," pravi Alen Pajenk. Foto: Volleyballworld

"Tekmo smo želeli začeti kar najbolje pripravljeni. To se je tudi videlo v naši igri, v naši borbenosti. Pokazali smo, da znamo stopiti skupaj in odigrati vso tekmo tako, kot znamo. Vedno se da igrati še bolje in ko nam bodo nasproti stale najboljše reprezentance, bomo morali predvsem v trenutkih, ko nam igra ne steče, stopiti skupaj in se še bolj boriti za vsako točko. Le tako bomo prišli na sam vrh," je po zmagi dejal srednji bloker Alen Pajenk, podajalec Gregor Ropret pa dodal: "Danes je za nami super tekma. Vesel sem, da smo se po težkem porazu proti Italijanom pobrali, da smo stopili skupaj in odigrali na visoki ravni. Ta tekma je lahko res lepa popotnica za zaključni turnir."

"Kdorkoli bo na drugi strani, bomo morali igrati na najvišji ravni" "Pomembno bo predvsem to, da bomo mi v pravi formi, da bomo igrali skupaj in drug za drugega ter se borili do konca. Če bo tako, nikomur, ki bo na drugi strani mreže, proti nam ne bo lahko." Foto: Volleyballworld

Slovenci so redni del lige narodov končali z osmimi zmagami in štirimi porazi (Bolgarija, Brazilija, Poljska, Italija) na sedmem mestu, kar pomeni, da se bodo v četrtfinalu zaključnega turnirja, ki bo med 19. in 23. v Gdansku, pomerili z drugouvrščeno reprezentanco rednega dela. To bodo ali Američani ali Japonci.

"Želja za naprej ni. Katerakoli ekipa bo na finalnem turnirju, bo zelo močen tekmec in bo na Poljskem igrala zasluženo. Kdorkoli bo na drugi strani, bomo morali proti njemu igrati na najvišji ravni in se boriti za vsako žogo," pravi Pajenk, Ropret pa o morebitnem tekmecu meni: "Vemo, da bo na drugi strani mreže vrhunska reprezentanca, katerakoli že bo. Pomembno bo predvsem to, da bomo mi v pravi formi, da bomo igrali skupaj in drug za drugega ter se borili do konca. Če bo tako, nikomur, ki bo na drugi strani mreže, proti nam ne bo lahko."