Slovenske odbojkarske prvakinje med evropsko elito

Slovenske državne prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branika, bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakinj. "Trenutno ekipa za prihodnjo sezono še ni sestavljena, saj kadrovanje še ni končalo in bo več znanega v prihodnjih tednih," sporočajo iz mariborskega kluba.

Mariborčanke so si sodelovanje v rednem delu Lige prvakinj zagotovile na podlagi dobrih rezultatov iz prejšnje sezone in položaja Slovenije na lestvici Evropske odbojkarske zveze (CEV) za evropske pokale. "V klubu smo navdušeni, saj bo v mestu Maribor po dolgih letih znova mogoče spremljati klubsko odbojko najvišjega evropskega ranga, saj nas čakajo kar tri domače tekme z najboljšimi evropskimi ekipami," so sporočili iz kluba Nova KBM Branik.

