Veličasten dan za odbojkarice Novare #video

Odbojkarice Novare so v italijanskem finalu lige prvakinj v Berlinu premagale Conegliano s 3:1 (18, 17, -14, 22). Zanje je to prvi naslov evropskih klubskih prvakinj, za katerega so prejele tudi lepo denarno nagrado - 400.000 evrov.

Favoritinje so bile igralke Conegliana, ki so pred kratkim postale italijanske prvakinje, potem ko so v finalni seriji premagale prav Novaro kar s 3:0 v zmagah. Po drugi strani je Novara februarja v finalu italijanskega pokala ugnala Conegliano.

Za trenerja Novare Massima Barbolinija je to četrti naslov v ligi prvakinj s štirimi različnimi ekipami, za 40-letno Francesco Piccinini pa je to že šesti naslov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. "Čeprav sem vedela, da bo težko, sem si res želela tega naslova. Verjela sem v naše sposobnosti. Čestitamo moram soigralkam, ki so vse po vrsti delale zelo trdo in igrale vrhunsko. To še posebej velja za Egonu, ki ima polovico mojih let. Kljub mladosti je pravi fenomen," je po zmagi povedala Piccininijeva.

Najboljša posameznica finala je bila Paola Egonu, ki je dosegla kar 27 točk, 21 jih je pri zmagovalkah prispevala še Michelle Bartsch-Hackley. Pri poraženkah je bila s 16 točkami najbolj učinkovita Karsta Lowe.