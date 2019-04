Zadišalo po slovesu: Čas je, da dobijo priložnost tudi druga dekleta #video

''Vsak naslov je nekaj posebnega. Prva dva zato, ker sem bila stara 16, 17 let, naslednja dva sta bila posebna, ker sem že imela pomembno vlogo in sem dobila potrditev, da dobro delam. Ta pa je tudi zgodba zase, ker smo imele res težko sezono, vmes zamenjale trenerja, ostale tudi brez pokalne lovorike … Skratka, res sem vesela, da nam je uspelo na peti tekmi pokazati res dobro igro in ostajamo na vrhu,'' je povedala s 34 točkami daleč najučinkovitejša igralka na tekmi in bila po koncu finala spet izbrana za najkoristnejšo igralko.

Po novem naslovu državnih prvakinj:

Slabemu začetku sezone botrovale tudi poškodbe

Mariborčanke so sezono sklenile z ubranitvijo državne krone. Foto: Nova KBM Branik Vse skupaj pa se za bankirke ni začelo tako, kot so si želele. V sezono so, takrat še pod taktirko trenerja Sama Miklavca, vstopile slabše kot ponavadi. Nanizale nekaj porazov, a temu bi lahko pripisali, da je imela v tistem obdobju veliko težav s poškodbami tudi Mlakarjeva.

''Težko je bilo. Imela sem veliko zdravstvenih težav. Ne samo jaz, tudi Sara Najdič, na to pa smo se sestavljale do konca sezone. Vesela sem, da nam je uspelo,'' pove mlada Korošica, ki je z nasmehom na obrazu pospremila dejstvo, da se je pred kratkim na klop Maribora vrnil trener Bruno Najdič.

''Razlike v igri so očitne. Bruno nas res dobro pozna in to je delo šestih tednov, kar smo skupaj. Vodstvo kluba je ravnalo prav, da se je odločilo za trenersko zamenjavo.''

Novogoričanke so v finalu zamenjale Kamnik. Je bilo kaj drugače?

Ali Mlakarjeva zapušča Slovenijo?

Iza Mlakar pravi, da je v slovenskem prostoru osvojila že vse in da je motivacija vse manjša. Foto: Nova KBM Branik Čeprav se zdi, da je Korošica na slovenski sceni zares že dolgo, ima komaj 23 let. Že vrsto let jo sprašujemo, kdaj bo čas za odhod v tujino, a do zdaj nam je simpatična odbojkarica vedno odvrnila, da se v Mariboru odlično počuti ter da ima kot študentka medicine veliko obveznosti.

''Tudi zdaj ne morem še nič povedati na to temo. Bomo videli, s klubom se bomo usedli in pogledali, kako in kaj. Lahko pa povem, da ponudb iz tujine ne manjka. Nekaj je res dobrih, ki jih bo težko zavrniti. Pred mano sta še dva letnika fakultete pred kliniko, zato bi bil mogoče čas, da se pred tem preizkusim tudi v tujini. To je bil vedno moj cilj,'' je zadržano o svoji prihodnosti spregovorila Mlakarjeva, nato pa povedala tisto, kar že vsi dolgo vemo.

Odlična slovenska reprezentantka je slovenski prostor prerasla. ''V Sloveniji sem osvojila vse. Pet naslovov državnih prvakinj, štiri pokalne, večkrat osvojili tudi Mevzo … Pet let zapored sem tudi MVP in motivacija skozi leta pada. Čas je, da zdaj tudi druga dekleta dobijo priložnost, da stopijo v ospredje in zavzamejo moje mesto. Prevzamejo vlogo, ki sem jo ta leta imela jaz,'' pomenljivo nadaljuje korektorica Nove KBM.

Bomo Mlakarjevo v naslednji sezoni še gledali v rožnatem dresu? Foto: Uroš Iskra

Veliko se je pogovarjala tudi z Urnautom in Čebuljem

Dodala je še, da ima mamljive ponudbe tudi iz italijanske prve lige, ki je najmočnejša liga na svetu. Tam igrata tudi slovenska reprezentanta ter njena dobra prijatelja Tine Urnaut in Klemen Čebulj. ''S Tinetom in Klemnom smo skoraj sosedi. Smo kot ena odbojkarska družina. Dala sta mi veliko informacij, kako je igrati v Italiji. Bomo videli. O odhodu sem razmišljala že pred dvema letoma, a se nato nisem odločila za to potezo. Ne vem še, kako bo zdaj. Bo pa vse skupaj jasno v naslednjih dveh tednih,'' je še sklenila Mlakarjeva.