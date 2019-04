Mariborčanke ostajajo kraljice slovenske odbojke #video

Odbojkarice Nove KBM Branika so nove-stare državne prvakinje. Mariborčanke so na peti odločilni tekmi finalne serije v Novi Gorici s 3:1 v nizih premagale GEN-I Volley in še tretjič zapored postale državne prvakinje, 16. skupno,

Branilke naslova so odločilno tekmo začele bolje in manj nervozno kot domačinke, ki so delale številke napake. Tako na sprejemu kot tudi napadu in prednost Nove KBM Branika je hitro narasla. Pri vodstvu 15:10 je Tina Grudina lepo blokirala Izo Mlakar in GEN-I Volley popeljala le na štiri točke zaostanka, nato pa so bankirke spet stopile na plin in prednost povišale na neulovljio prednost desetih točk (22:12).

Goriške strele so v nadaljevanju prikazale odlično igro in svojim glasnim navijačem dokazale, da se ne bodo kar tako predale (25:21). Pri Mariborčankah je spet blestela Mlakarjeva, ki je že v prvem nizu dosegla devet točk.

Izjemno vzdušje v dvorani OŠ Milojke Štrukelj:

Novogoričanke zapravile skoraj nemogoče

Foto: Tine Strosar Poletni zaključek prvega niza GEN-I Volleyja se poznal tudi v drugem nizu, saj so po vodstvu bankirk s 4:2, naredile delni izid 6:0 in na prvih tehnični odmor odšle s prednostjo štirih točk (8:4). Ko je napako v napadu naredila še Mlajarjeva, dva asa dosegla domača organizatorica igre Zala Zbičajnik, točko v napadu pa še Lana Ščuka so Novogoričanke povedle za deset točk (18:8).

Čeprav se je zdelo, da je niz odločen, so gostje iz Maribora predvsem po zaslugi odličnega ''float" servisa Ele Pintar zapretile kar z delnim izidom 11:1 in izenačile na 19:19. GEN-I Volley je po točki Blažičeve, napaki Mlakarjeve in asu Nuše Ferlinc spet povedel za tri. To pa je bila na koncu tudi prednost, ki je zadostovala za drugi niz in izenačenje na 1:1.

Hiter začetek dovolj za novo vodstvo

V tretji niz so spet bolje vstopile branilke naslova, ki so povedle s 5:0. Trener domačink Vasja Samec Lipicer je zahteval pol minujte odmora, a bankirke prednosti niso več izpustile iz rok. Obramba domačih je odpovedala, tudi napad in sprejem, Nova KBM Branik pa se je sprehodil do novega vodstva (25:17).

Štajerke so na odločilni peti tekmi naredile manj napak in ostale na slovenskem prestolu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bankirke še 16. pokorile konkurenco

Bankirke so za nov, že 16. naslov potrebovale le še niz in prednosti niso več izpustile iz rok. Spet so bolje začele, GEN-I Volley je Štajerke še ujel na peti točki, nato pa so po nekaj napakah domačink slovenske prvakinje spet ušle na varno prednost, ki je niso več zapravile. Lovorika za naslov državnih prvakinj ostaja v Mariboru.

Kamničankam tretje mesto

Odbojkarice Calcita Volleyja so osvojile tretje mesto. Potem ko so na prvi tekmi SIP Šempeter strle šele po petih nizih, so na drugi tekmi malega finala slavile s 3:0 (21, 20, 15).

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Peta tekma: Petek, 26. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 1:3 (-21, 22, -17, -17) /2:3/ Četrta tekma: Torek, 23. april:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 0:3 (-11, -23, -18) /2:2/

Mlakar 23, Bezsonova 9; Blažič 16, Ščuka 12

Poročilo s tekme Tretja tekma: Petek, 19. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 3:1 (21, 21, -24, 19) /1:2/

Blažič in Ščuka 19, Grudina 15; Mlakar 27, Bezsonova 21

Poročilo s tekme Druga tekma: Torek, 16. april:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 3:0 (13, 23, 10) /2:0/

Mlakar 18, Bezsonova 16, Sobočan 10; Ščuka 9, Lipicer Samec 6, Grudina 5 Prva tekma: Petek, 12. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 2:3 (-23, 15, -10, 23, -18) /0:1/

Lipicer Samec 20, Ščuka 16, Grudina 12; Mlakar 32, Sobočan 13, Pintar 12.

Poročilo s tekme



// - izid v zmagah; igralo se je na tri zmage.

Za 3. mesto: Prva tekma: Petek, 12. april:

Calcit Volley : SIP Šempeter 3:2 (-18, -26, 23, 14, 7) /1:0/ Druga tekma: Sreda, 17. april:

SIP Šempeter : Calcit Volley 0:3 (-21, -20, -15) /0:2/

// - izid v zmagah; igrale so na dve.