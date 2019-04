Za državno krono Mariborčanke in Novogoričanke

Odbojkarice Maribora so tudi na drugi polfinalni tekmi premagale Kamničanke in se uvrstile v finale.

Odbojkarice Maribora so tudi na drugi polfinalni tekmi premagale Kamničanke in se uvrstile v finale. Foto: Klemen Brumec

V finalu državnega prvenstva so se odbojkaricam GEN-I Volleyja, ki so bile v polfinalu zanesljivo boljše od Šempetrčank, pridružile odbojkarice Nova KBM Branik. Mariborčanke so na ponedeljkovi povratni tekmi s 3:0 odpravile Kamničanke. Te čaka obračun za tretje mesto.

Že na prvi polfinalni tekmi so slavile Mariborčanke, a v Kamniku je bilo precej tesneje kot nekaj dni zatem v štajerski prestolnici. Odbojkarice Nova KBM Branik so v gosteh do zmage prišle šele po petih nizih, na povratni tekmi so bile bolj suverene. Kamničanke so premagale brez izgubljenega niza in zanesljivo napredovale v finale.

Tam jih že čakajo Novogoričanke, medtem ko se bodo članice Calcita za tretje mesto udarile s Šempetrom.

Novogoričanke v finale brez izgubljenega niza

Novogoričanke so gladko zmagale že na prvi tekmi, tudi tokrat pa niso imele večjih težav. Gostje, ki v kakovosti zaostajajo, so sicer pokazali borbenost - ta jih krasi že vso sezono, a pravih možnosti niso imele.

Veselje Lane Ščuke ob zmagi in uvrstitvi v finale. Foto: Tine Strosar

V prvem nizu so sicer tekmice enkrat ujele, drugi juriš varovank Vasje Lipicerja Samca je bil nato uspešnejši, tudi v drugem nizu so zanesljivo vodile vse do konca, še najbolj je bil izenačen tretji niz, ki so ga domače dobile šele v končnici.