Koprčanke presenetile Kamničanke, Šempetrčanke slavile že v gosteh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničanke so dobile resno opozorilo.

Kamničanke so dobile resno opozorilo. Foto: Klemen Brumec

Za presenečenje prvih tekem četrtfinala 1. DOL za ženske so poskrbele igralke Luke Kopra, ki so v domači dvorani premagale pokalne zmagovalke, igralke Calcita Volleyja s 3:2 (-21, -20, 23, 22, 13). Tudi druga tekma je bila izenačena in negotova do konca, SIP Šempeter pa je v Rušah premagal Formulo Formis s 3:2 (22, -16, -14, 18, -9).

Kamničanke so v Kopru dobile resno opozorilo, da morajo popraviti svojo formo, če se hočejo vmešati v boj za naslov državnih prvakinj. Poraz sicer resnejših posledic ne bo prinesel, a je trenerja Gregorja Rozmana zagotovo spravil v slabo voljo. Koprčanke, ki so izničile vodstvo Calcita z 2:0, v letošnji sezoni niso premagale kakšne od boljših slovenskih ekip, tokrat pa so izkoristile slabe trenutke kamniških odbojkaric, te se bodo že na povratni tekmi morale potruditi, da se izognejo senzacionalnemu izpadu.

Vodile že z 2:0, nato pa ...

"Težko je biti po tekmi pameten, dejstvo pa je, da smo po vodstvu z 2:0 v nizih sami dovolili Koprčankam vrnitev v igro in da so odigrale zelo dobro tekmo. Medtem ko zanje ni bilo več izgubljene žoge, smo mi popolnoma popustili. Preprosto nismo bili več pravi. Že nekajkrat v letošnji sezoni smo dejali, da je bil to naš zadnji opomin, tako da ne vem več, kdaj se bo to končalo. Edina dobra stvar v tej tekmi je bila, da smo osvojili vsaj dva niza, ampak v sredo bo treba zmagati, kar pa ne bo lahko," je po tekmi dejal Rozman.

Nekdanja kapetanka Slovenije Marina Cvetanović je pri Koprčankah dosegal 24 točk. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Blesteli Isanovićeva in Cvetanovićeva

Največ zaslug za zmago Koprčank imata Iman Isanović, ki je dosegla kar 33 točk, nekdanja reprezentantka Marina Cvetanović jih je zbrala 24. Gostiteljice so bile boljše predvsem pri servisu, dosegle so 11 asov, od tega štiri Lana Jović. Pri gostih je Lucy Charuk dosegla 24 točk, pet z bloki in pet z asi.

Šempetrčanke pred vrati polfinala

Če se je v Kopru pričakovalo, da bodo Kamničanke gladko zmagale, pa se je za tekmo v Hočah napovedoval hud in negotov boj, ki so ga gledalci tudi videli. Prvi niz so dobile Rogožanke, nato naslednja dva Šempetranke, odločal pa je "tie break", v katerem je bila četrtouvrščena ekipa rednega dela uspešnejša od petouvrščene.

Pri zmagovalkah sta 15 točk dosegli Tali Lekše, ki se je izkazala s petimi asi, in Jerneja Lakovšek, domačim pa za zmago ni zadostovalo 23 točk Daniele Džaković.

Zmagovalca dvoboja med Kamnikom in Koprom v polfinalu že čaka Nova KBM Branik, medtem ko se bodo Formiske ali pa Šempetrčanke udarile z GEN-I Volleyjem.