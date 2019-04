V Lukni se je zabliskalo: goriške strele odpihnile prvakinje

Potem ko je bilo še nekaj dni nazaj videti, da se bodo odbojkarice Nove KBM zanesljivo veselile svojega 16. naslova državnih prvakinj, je njihov položaj zdaj dosti slabši. Novogoričanke so v zadnjih tekmah vstale od mrtvih, izid izenačile in so v tem trenutku zagotovo v psihološki prednosti. GEN-I Volley je do druge zmage prišla na krilih odličnih servisov, zelo dobre predstave v obrambi, v polju je spet blestela prosta igralka Patrizia Zampedri, v napadu pa je tokrat veliko vlogo odigrala Tina Lipicer Samec. Gostiteljicam je povsem odpovedal sprejem.

Novogoričanke se zablestele tudi v Lukni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Še posebno to velja za prvi niz, v katerem so vodile s 6:5, toda nato so jih povsem dotolkli servisi Pie Blažič, ki je s štirimi asi in s še nekaj odličnimi začetnimi udarci poskrbela za devet zaporednih točk. Njeno serijo je zaustavila Anastazija Bezsonova, ki pa je takoj zatem s servisne črte poslala žogo v mrežo, vodstvo pa je s petim asom novogoriške ekipe povišala Tina Grudina. Ko sta Nuša Ferlinc in Lana Ščuka z dvema zaporednima blokoma postavila izid 9:21, je bilo že jasno, da domače prvega niza ne morejo več rešiti.

So pa v drugem pokazale veliko boljšo igro. Razpoložena Iza Mlakar in njene kolegice so imele reči v svojih rokah vse do izida 18:14, nato pa je spet sledila serija točk gostujočih odbojkaric. Po servisih Lipicerjeve Samčeve so prišle do sedmih zaporednih točk, Mariborčanke so izid še enkrat izenačile, po točki Bezsonove povedle s 23:22, toda nato so se jim zatresle roke. Mlakarjeva bi lahko svoji ekipi zagotovila dve zaključni žogi, a je bila nenatančna, na drugi je svoji ekipi priložnost zagotovila Blažičeva, Novogoričanke pa so že prvo priložnost tudi izkoristile.

Mislile so, da se bodo s pol moči sprehodile do nove lovorike, zdaj pa ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Psihološka prednost je bila tako občutno na njihovi strani, v tretjem nizu so jo tudi izkoristile. Povedle so s 7:4, Štajerke so enkrat prišle do izenačenja, izid 10:16 pa je že napovedal, da bo o prvaku morala odločati peta tekma. Domačim se je po asu Mlakarjeve še uspelo približati na 16:19, toda z odličnimi servisi je odgovorila Zala Zbičajnik. Lipicerjeva Samčeva je zagotovila gostjam prvo zaključno žogo, drugo je nekoliko pozneje izkoristila Blažičeva.

Peta tekmo bo v petek ob 20. uri v Novi Gorici.