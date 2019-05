Uradno: Iza Mlakar zapušča bankirke

Kar je odbojkarica Iza Mlakar med vrsticami namignila takoj po novem naslovu državnih prvakinj, je v ponedeljek potrdila tudi Nova KBM Branik. "Hvala za osvojene naslove in dvignjene pokale. Hvala za sedem let zvestobe, tvoja ekipa in klub Nova KBM Branik ti želi srečno in uspešno športno pot," so zapisali v taboru slovenskih prvakinj.