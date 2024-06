Vrnili so se prekrasni spomini, upajo, da bo od torka podobna klima #video

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v torek ob 20.30 v Stožicah igrala uvodno tekmo tretjega turnirja elitne lige narodov proti Argentini in uradno potrjevala olimpijsko vozovnico za Pariz. "Vemo, da je v Stožicah noro vzdušje in vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag," pred uvodno tekmo pravi libero Jani Kovačič.

Slovenski odbojkarji so se po napornem potovanju z Japonske po dobrem dnevu premora zbrali v Ljubljani, kjer se od srede pripravljajo na zadnji turnir rednega dela lige narodov. V Stožicah se bodo pomerili z Argentinci, Kubanci, Italijani in Srbi, njihov cilj pa je, da nanizajo štiri zmage.

Vsaka od njih bo pomembna za čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem najboljše osmerice lige narodov konec junija na Poljskem, predvsem pa za svetovno lestvico, ki bo podlaga za razdelitev po skupinah na olimpijskih igrah v Parizu. Slovenci, ki bodo na obračunu z Argentino predvidoma uradno potrdili nastop na olimpijskem turnirju, si v domači dvorani želijo podobnega vzdušja kot na evropskem prvenstvu leta 2019 in svetovnem prvenstvu leta 2022.

Jan Kozamernik pred turnirjem v Stožicah (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Kako na OI? Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. Slovenci so s 335,03 točke trdno na drugem mestu med petimi reprezentancami, ki si bodo priigrale olimpijsko vozovnico. Pred njimi so le Italijani (369,30 točke). Omenjeni sosedi sta si že zagotovili vozovnico, obeta pa se hud boj za preostala prosta mesta. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (302,36), sledijo Srbi (251,55) in Kubanci (250,64), ki so trenutno na napačni strani lestvice.

"Vemo, da je v Stožicah noro vzdušje, in vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag. To je zares lep občutek in mi gredo že kocine pokonci, ko pomislim na to." Foto: VolleyballWorld

"Vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag"

"Mislim, da smo že vsi vznemirjeni glede tega turnirja. Že odkar smo izvedeli, da bomo turnir lige narodov gostili v Ljubljani, se tega vsi zelo veselimo. Vemo, da je v Stožicah noro vzdušje, in vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag. To je zares lep občutek in mi gredo že kocine pokonci, ko pomislim na to," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Jani Kovačič.

Prosti igralec je še dodal, da misli še niso povsem usmerjene na prve tekmece Argentince, sicer osmo reprezentanco sveta, ki v Stožice prihaja v polni zasedbi, na čelu s prvima zvezdnikoma Lucianom De Cecco in Facundom Contejem: "Prvo tekmo bomo odigrali proti Argentincem, ki jih že precej dobro poznamo, a se nanje taktično še nismo prav posebej pripravljali. Več poudarka in fokus smo dali na sebe, jutri pa nas čaka še priprava na vse tisto, kar potrebujemo za zmago."

"Vzdušje je zelo pozitivno in že zdaj, ko smo dvakrat, trikrat, trenirali v Stožicah, pridejo nazaj spomini na vsa lepa tekmovanja, to neverjetno klimo in samo upam, da bo na tem turnirju podobno." Foto: Grega Valančič/Sportida

Vrnili so se spomini

Podajalec Gregor Ropret je rojaka dopolnil z besedami: "Trenutno smo še bolj osredotočeni na svojo igro, a mislim, da nas že danes in jutri čakajo prvi video sestanki in priprava na Argentino, na našega prvega tekmeca. Naš štab bo, tako kot vedno, opravil zelo dobro delo, odlično delo. Na nas pa je, da jih poslušamo in potem to izvajamo še na igrišču."

Tudi Ropret se nadeja bučnih in čim bolj polnih Stožic: "Napetosti še niti ne čutimo, pričakovanja pa so. Vzdušje je zelo pozitivno in že zdaj, ko smo dvakrat, trikrat, trenirali v Stožicah, pridejo nazaj spomini na vsa lepa tekmovanja, to neverjetno klimo in samo upam, da bo na tem turnirju podobno."

Turnir Lige narodov se bo začel 18. junija z obračunom med vse boljšo Bolgarijo in Turčijo, ki navdušuje z nastopi v svoji prvi sezoni v VNL. Slovenci in Argentinci se bodo med seboj pomerili ob 20.30.

Reprezentanca Slovenije na pripravah na tretji turnir lige narodov Podajalci: Gregor Ropret, Dejan Vinčić, Uroš Planinšič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman