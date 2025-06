Slovence po uvodni zmagi čaka Iran

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki na turnirju lige narodov v Riu de Janeiru nastopa v pomlajeni zasedbi, se bo po zmagi nad Kubo v soboto ob 2. uri po slovenskem času pomerila z Iranom. Ta je odigral že dve tekmi in ima na računu točko, ki jo je dosegel po preobratu in porazu proti Američanom. Prva bosta tekmovalni dan začela Srbija Gheorgheja Cretuja in Japonska. Obe reprezentanci sta pri eni zmagi.

Uvodni turnirji lige narodov hkrati potekajo na Kitajskem, v Braziliji in Kanadi, v boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, ki bo od 30. julija do 3. avgusta na Kitajskem, pa je 18 najboljših reprezentanc sveta.

Med temi so tudi Slovenci, ki v Riu de Janeiru nastopajo v prevetreni zasedbi, saj manjkajo trije standardni člani zadnjega obdobja, vodi pa jih novi selektor Fabio Soli. Njegovi varovanci so na uvodni tekmi s 3:1 premagali Kubo in po zmagi dejali, da so bili še sami kar malo presenečeni nad svojo predstavo.

Naslednja tekma jih čaka v soboto ob 2. uri po slovenskem času, ko jim bo nasproti stal Iran. Ta je za uvod z 0:3 izgubil z Brazilijo, proti Američanom pa vodil z 2:0, na koncu pa izgubil z 2:3.

Še pred slovensko tekmo se bosta v Riu pomerila Kuba, ki je po porazu s Slovenci premagala Brazilce, in Ukrajina, ki je za uvod odpravila Američane.

V kitajskem Šianu se bosta dopoldan pomerili Japonska in Srbija Gheorgheja Cretuja, obe sta pri eni zmagi in enem porazu. Zatem se bosta pomerili še Nizozemska in Turčija.

V Quebecu se bosta najprej srečali Bolgarija in Argentina, ki bo lovila tretjo zmago. Po tretjo zmago se odpravljajo tudi svetovni prvaki Italijani, ki jim bo nasproti stala branilka lovorike Francija.

