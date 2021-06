Svetovni prvaki pretrd oreh za Slovence, ki jih čaka bitka za bron

V Riminiju poteka zaključni turnir lige narodov, na katerem sodelujejo štiri najboljše reprezentance rednega dela. Slovenija, ki je v skupinskem delu navdušila z 12 zmagami in osvojila tretje mesto, se bo v nedeljo potegovala za končno tretje mesto. V sobotnem polfinalu je ostala praznih rok proti svetovnim prvakom Poljski, ki so bili boljši v treh nizih. Poljaki se bodo v velikem finalu pomerili z Brazilci, Slovenci pa se bodo ob 11.30 za tretje mesto udarili s Francozi.

Poročilo s tekme:

Slovenski odbojkarji so v polfinalnem spopadu priznali premoč Poljakom. V skupinskem delu so jih premagali s 3:1, tokrat pa so svetovni prvaki vrnili udarec in si finalno vstopnico priigrali že po treh nizih. Giulianijeva četa je odlično vstopila v dvoboj s favoriziranim tekmecem. Sredi prvega niza je vodila s prednostjo dveh točk (18:16), nato pa so Poljaki poskrbeli za preobrat in z delnim rezultatom 9:4 osvojili uvodni niz.

Podobno je bilo v drugem nizu, kjer je Slovenija povedla z 8:4, a so nato Poljaki hitro vrnili udarec in izenačili na 9:9. V nadaljevanju so pokazali boljšo igro in dobili drugi niz s 25:21, s tem pa se povsem približali končnemu cilju, preboju v veliki finale. Izbrance Alberta Giulianija bi lahko reši le še velik preobrat, v katerem bi morali dobiti tri nize zapored! Slovenija je začela tretji niz izvrsto, povedla s 7:5, a so Poljaki hitro obrnili srečanje v svojo korist in se nato razveselili pomembne zmage, s katero so se uvrstili v finale.

Alberto Giuliani bo skušal v nedeljo izbrance proti Franciji popeljati do tretjega mesta. Foto: FIVB

V zadnjih letih so se Slovenci s Poljaki večkrat srečali, jih na evropskih prvenstvih premagali trikrat (2015, 2017 in 2019), varovanci Vitala Heynena pa so bili uspešnejši v kvalifikacijah za olimpijske igre. Ko sta se reprezentanci pomerili v rednem delu, so s 3:1 zmagali Slovenci, ki na svetovni lestvici zasedajo šesto mesto, kar je njihova najboljša uvrstitev. V polfinalu so bili boljši Poljaki, ki jih čaka v nedeljo bitka za naslov lige narodov z Brazilci.

Slovenija se bo že ob 11.30 za tretje mesto pomerila s Francijo, ki jo je v rednem delu lige narodov premagala s 3:2. Finale med Brazilijo in Poljsko, ki je po štirih zaporednih porazih na velikih tekmovanjih le premagala Slovenijo, se bo začel ob 15. uri ...

Kovačič: Nismo bili tisti pravi Slovenski odbojkarji niso uspeli razviti konkurenčne igre. Foto: FIVB Jan Kozamernik, reprezentant Slovenije: "Tekma je bila težka. Poljaki so držali visok nivo servisa in sprejema, nekako nam niso pustili, da bi se razigrali. S stalnim pritiskom na začetnem udarcu so nas oddaljili od mreže, tako, da nismo uspeli razviti konkurenčne igre. Bili smo vseskozi zraven, a nam je manjkal en kanček sreče, energije, ki je običajno na zelo visokem nivoju. Mislim, da smo jo sicer dobro držali, a je bilo težko, saj so Poljaki naredili malo napak." Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: "Mislim, da danes nismo bili tisti pravi. Predvsem energijsko se je poznalo, da smo se preveč sekirali zaradi nepotrebnih stvari. Energije nismo dali v tiste točke kot smo to počeli na prejšnjih tekmah. Če ne igramo na zelo visokem nivoju, da igramo kot ekipa, težko premagamo kogarkoli. Danes smo vodili na začetku vseh nizov, potem pa smo se zaradi kakšne napake sekirali celo tekmo. Poljaki so zasluženo zmagali. Mogoče smo mislili, da bo lahko, ker smo jih v zadnjih štirih izločilnih dvobojih premagali. Tokrat so bili boljši, mi pa moramo to tekmo čim prej pozabiti in se osredotočiti na Francoze."